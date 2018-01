"Andalucía tiene capacidad para crecer y acoger a más turistas"

La Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) cierra hoy sus puertas. Andalucía se va con un buen sabor de boca porque el turista español, el más importante para la región, vuelve a crecer tras años de crisis y las perspectivas son favorables. El consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, analiza los retos de un sector en constante cambio.

-¿Qué balance hace de esta edición de Fitur?

-Este año hemos tenido un pabellón muy activo en lo institucional y en lo profesional. Ha habido más contactos comerciales y hemos tenido más movimiento económico. Además estamos viendo mucha alegría, la gente está apostando por el turismo, ve una oportunidad y ha sido una de las cosas que he apreciado. Se han presentado productos, no ideas ni imágenes.

-Parece que el turismo nacional remonta al fin.

-En el segundo semestre de 2016 y en el primer semestre de 2017 tuvimos una ralentización del turismo nacional y creo que el esfuerzo que hemos hecho todos por intentar recuperar el turismo nacional nos puede dar buenos resultados. El turismo nacional está cambiando de hábitos, de periodos de estancia y haberlo sabido leer tiempo nos va a permitir esa recuperación.

-Cuando hablamos del descenso del turismo nacional en cierta forma nos hacemos trampas al solitario porque no se contabilizan las estancias en viviendas de uso turístico. ¿Ha sido muy importante?

-No se puede contabilizar con facilidad pero tampoco es una cosa exclusiva del mercado nacional porque también hay extranjeros alojados en esas viviendas. Ya tenemos registradas más de 37.000 viviendas de uso turístico en Andalucía y hay que buscar la fórmula para contabilizar esos turistas. Puede ser un elemento para no reflejar a todo el turismo nacional en las estadísticas, pero no solo es eso. El turismo nacional está cambiando y hay que saber adaptar nuestra oferta a esos nuevos hábitos.

-Los propios andaluces y los madrileños son los principales clientes del turismo en esta región. ¿Cómo se va a intentar llegar al resto de españoles?

-Queremos que los segmentos de ofertas coincidan con los gustos de los territorios. Tenemos la suerte de que en Andalucía podemos ofrecer de todo.

-¿Qué gustos hay por comunidades?

-Lo más básico es venderle la playa a una comunidad de interior, pero hacemos estudios y sabemos por ejemplo que el mercado madrileño está muy interesado por el turismo cultural, que el valenciano se mueve mucho por el turismo familiar o que el País Vasco tiene predilección por Cádiz. Eso nos permite afinar nuestra promoción. El reto es que Andalucía siga siendo el destino líder en el turismo nacional.

-Con tanta competencia es complicado serlo siempre.

-Los retos están para eso. Si somos los primeros en el turismo nacional tenemos que seguir siéndolo.

-Usted lleva dos años y siete meses de consejero de Turismo. ¿Ha conseguido su objetivo de que vengan más turistas de forma más repartida por todas las provincias andaluzas?

-Yo no soy el que lo tiene que decir sino los datos. Se están viendo fuertes crecimientos de Sevilla y Jaén o Huelva o Cádiz son las que más crecen en turismo de playa y estamos haciendo muchos esfuerzos en la costa tropical de Granada y el levante almeriense. Al margen de los datos del INE, vemos el incremento de plazas de avión en varios aeropuertos andaluces y eso implica que nos acompañan líneas aéreas y touroperadores en esa política de diversificación. Al turista no le importa perder un día de playa para conocer la oferta de interior.

-Hablando de conectividad, ¿en qué momento se encuentra la región?

-Sin conectividad no hay turismo. El aislamiento ferroviario de Granada le está haciendo daño como destino turístico porque lleva más de 1.000 días sin acceso ferroviario y no creo que eso sea de recibo. También hay demoras que no son justificables con el AVE a Almería. Nosotros le pedimos constantemente al Gobierno de la nación que no se olvide de Andalucía porque el sector está haciendo sus deberes y se está preparando para crecimientos sostenibles, pero si el Estado no es capaz de planificar bien esas comunicaciones de nada sirve. Por otra parte, tenemos que intentar que la conectividad aérea se reparta por toda Andalucía de forma ordenada para que toda la región se beneficie.

-¿Cuándo se acabará definitivamente la estacionalidad?

-Cada vez hay menos, pero eso no ha sido por evolución natural sino porque se hace un trabajo constante y continuo. El sector y las Administraciones estamos ofreciendo cosas nuevas. Ahí también le pedimos al Gobierno de España que se reduzca el 50% el coste de Seguridad Social a las empresas turísticas que no cierran en invierno porque va vinculado al mantenimiento del empleo. Sería rentable para los hoteles mantenerse abiertos en invierno y le daríamos estabilidad al empleo.

-Si usted y los empresarios lo ven tan claro ¿por qué no se ha hecho aún?

-No lo sé. El Gobierno no lo ve claro. Nosotros le vamos a dar números.

-Los empresarios y la Junta de Andalucía han reclamado en varias ocasiones la rebaja del IVA turístico pero también cae en saco roto la petición.

-El IVA turístico tiene que tener una racionalización. No puede ser que haya distintos tipos de IVA para servicios similares. Hay IVAs que no están adaptados a la realidad. El turismo es una industria que aporta el 13% del PIB a Andalucía y España y debería ser obligada la racionalización de los impuestos porque los excesos recaudatorios no son buenos. Los empresarios quieren pagar, pero con una imposición justa.

-Se ha hablado mucho en este Fitur de la turismofobia. ¿Teme que pueda ocurrir en Andalucía?

-El enfrentamiento entre vecinos y turistas no es bueno. Puede que se deba a una mala planificación. Por ejemplo, si uno planifica un puerto donde le da cabida a muchos cruceros luego no te puedes quejar porque vengan muchos cruceristas. Eso está pasando en otros territorios de España. Igual en Andalucía no estamos teniendo ese problema porque hemos sabido hacer una buena planificación. Descongestionando destinos para que no se saturen. En esa labor estamos teniendo el apoyo de los ayuntamientos y las Diputaciones. El turismo no es un enemigo sino una oportunidad.

-El pasado miércoles Susana Díaz habló de la necesidad de "controlar la carga turística" de los municipios. ¿Cómo se puede hacer?

-Controlar es crear otros focos de atracción dentro de las ciudades, que se planifiquen siendo conscientes de que los elementos productivos de la ciudad tienen que tener su lugar. Nadie lo duda cuando tiene que dibujar dónde van a estar los polígonos industriales o logísticos y eso se debe hacer también con el turismo. Eso es darle la importancia que tiene como industria y sector productivo. Vamos a hacer una labor inspectora para evitar que nuevas fórmulas alojativas o nuevas instalaciones hosteleras sean una molestia para los vecinos, pero hay que distribuir las ciudades de una forma integral para que sean sostenibles las cargas turísticas.

-¿Se está siendo eficaz contra las viviendas de alquiler piratas?

-Estamos siendo eficaces. La eficacia nunca es plena, pero estamos buscando instrumentos. No solo vamos a actuar contra los propietarios de viviendas ilegales sino también contra las páginas de comercialización que están amparando a esas viviendas que se alquilan sin estar legalizadas en el registro. Vamos a ser firmes por respeto al sector y por mantener la calidad de la oferta.

-¿Qué quieren hacer?

-Estamos intentando usar todos los instrumentos que tenemos, no solo desde Turismo sino también desde Consumo, para actuar contra estas plataformas que no lo hacen bien.

-Las plataformas operan en toda España ¿tendría que haber un acuerdo nacional?

-Va más allá de un acuerdo nacional y Europa también tiene que pronunciarse. Lo ha hecho con Uber al considerarla una empresa de transporte y Europa tendría que dejar claro cuáles son las reglas con las que jugamos todos los destinos.

-¿Teme que vengan menos turistas por la afección del proceso catalán a la marca España?

-El turista huye de los sitios donde haya conflicto. Cataluña es marca España y si hay ruido allí nos resentimos todos, sobre todo en los mercados más alejados. Los mercados tienen que ver que España es un sitio tranquilo donde se cumple la ley y se sufrió con el proceso de Cataluña. Quien quiera venir a Andalucía va a hacerlo pase lo que pase en Cataluña, pero quien piense venir a España en general puede afectar.

-Andalucía superará los 30 millones de turistas este año. ¿Hay techo?

-No me preocupa tanto lo que consigo por arriba sino lo que consolido por abajo. Las cifras récord sirven para ver que si el año pasado fue el mejor año de la historia y lo hemos vuelto a superar es porque hemos consolidado esas cifras. Andalucía tiene capacidad para crecer y acoger a más turistas, repartiéndolos por toda la comunidad. Creemos que en 2018 vamos a conseguir llegar a esos 30 millones, que era el objetivo para 2020.