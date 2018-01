Andalucía hará una promoción especial en España sobre la Semana Santa

La Semana Santa andaluza es única y para conocerla hay que verla en persona. Cada ciudad tiene sus tradiciones y recibe la visita de miles de turistas, pero no suele haber un nexo común. La Junta de Andalucía se ha marcado el objetivo de ofrecer una imagen conjunta de la Semana Santa andaluza y va a lanzar una campaña de promoción para el mercado nacional que empezará en febrero y que estará presente en prensa, radio, televisión y redes sociales hasta el Viernes de Dolores.

Esta campaña, presentada ayer en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur), tendrá tres públicos objetivos. El primero será el propio andaluz porque, según expuso el consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, "hay andaluces que no conocen las peculiaridades de la Semana Santa de otras zonas de Andalucía"; en segundo lugar habrá una campaña específica para la comunidad de Madrid porque es el segundo turista nacional más importante para Andalucía y tiene un especial interés en la Semana Santa de esta comunidad; y en tercer lugar habrá otra campaña para el resto de España, con especial incidencia en Castilla La Mancha y Castilla León. "Al mercado internacional no vamos a ir porque no se comprendería bien", señaló el consejero, quien resaltó que "el principal valor de la Semana Santa andaluza es que es algo vivo, que no está impostado, que los andaluces la viven y eso es algo que valora mucho el turismo".

Fernández precisó que "reivindicamos la Semana Santa con esta campaña específica porque es algo que nos identifica y los turistas buscan esa autenticidad". Fernández recordó que la Semana Santa está declarada de interés turístico en Andalucía y abogó por mantener esta tradición porque "son definitorias del territorio y permiten seguir manteniendo el patrimonio". En este sentido, el consejero de Turismo consideró fundamental que se tenga una "visión integral" de esta acción religiosa y cultural y el apoyo de otras consejerías de la Junta de Andalucía. El consejero subrayó que "hay que poner en valor desde la Semana Santa de las grandes ciudades hasta la de los pueblos pequeños" y recordó la existencia de una industria auxiliar en asuntos gastronómicos o culturales que "nos da autenticidad y valor añadido".

En Andalucía hay más de 2.500 hermandades y, según explicaron ayer en la presentación, la Semana Santa permitió el año pasado sumar 1,1 millones de pernoctaciones a la región. Antonio González, presidente de los Consejos de Hermandades y Cofradías de Andalucía, afirmó que "necesitamos que nos ayude la Junta de Andalucía y presentar la Semana Santa en Fitur, por lo que necesitaríamos tener todos los años un acto especial como este". González aseguró que "los cofrades somos personas inquietas y el colectivo de hermandades es el que más obras de caridad hace".

Por otra parte, Juan Pérez, presidente de las rutas Caminos de Pasión y alcalde de Lucena, señaló que esta ruta se inició hace 15 años "porque vimos el valor de la Semana Santa en el corazón de Andalucía". Caminos de Pasión se articula en torno a una decena de municipios (Utrera, Carmona, Écija, Osuna, Puente Genil, Lucena, Baena, Cabra, Priego de Córdoba y Alcalá la Real) y, según adelantó Pérez, este año tienen la agenda cargada de actos.