Andrade dejará su acta de concejal al ser nombrado director de un organismo de la ONU

Julio Andrade dejará antes de finalizar el mes su acta de concejal tras haber sido elegido para dirigir el Centro Internacional de Formación de Autoridades y Líderes (Cifal), vinculado a la Organización de Naciones Unidas (ONU), que tendrá su sede en Málaga capital. El propio edil del PP ha confirmado a este periódico la decisión, consensuada con el alcalde, Francisco de la Torre, que será oficializada en el próximo Pleno municipal. Su marcha obligará al regidor, a un año de finalizar el mandato, a reestructurar su equipo de gobierno.

“El tema se lleva cocinando algún tiempo, pero no quería que mañana , que se presenta el acuerdo en la ONU, se hablase de mi marcha y no de lo que supone para la ciudad”, ha explicado el concejal, ligado a la Casona del Parque desde hace 21 años. No todos ellos como edil, dado que también fue director de distrito. Tras asumir responsabilidades en Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo, así como de Seguridad, en la actualidad estaba al frente de Derechos Sociales, Buen Gobierno y Transparencia, así como Turismo y Promoción de la Ciudad.

Andrade, en una conversación telefónica con este periódico, ha confirmado su marcha. “Es cierto que presento mi renuncia voluntaria dejando las responsabilidades; es algo acordado con el alcalde, porque es una petición que me hacen desde la ONU”, ha dicho. En este sentido, ha apuntado que lo que reclama la organización internacional para un cargo de este tipo es un perfil “técnico y no político”. “Esta es una etapa en la que se quiere poner en marcha un proyecto superambicioso para Málaga, con esta agencia y otras que puedan venir pronto; estamos trabajanbdo en otros posibles acuerdos de proyectos que esten vcinculados a la ciudad”, ha añadido. Muestra de la dedicación casi plena que va a tener que prestar a esta responsabilidad es que la semana que viene viajará a Túnel para “formar a a jóvenes libios y próximamente tendrá que ir a Corea”.