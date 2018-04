Andrade 'ficha' como director técnico tras ser nombrado por la ONU para un cargo sin sueldo

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, consideró ayer como "absolutamente lógico" que Julio Andrade, hasta hace apenas unas semanas concejal de Turismo, haya sido nombrado como director técnico de Relaciones con los Organismos Internacionales del Ayuntamiento, labor por la que va a percibir 54.453 euros. Para el regidor, Andrade "tiene una buena experiencia y podemos contar con ello". Al tiempo, aseguró que esta decisión fue "absolutamente transparente, ya que fue inmediatamente comunicada y colgada en la web".

La marcha de Andrade se produjo justo después de haber sido nombrado como nuevo director del Centro Internacional de Formación de Autoridades y Líderes (Cifal) y miembro asociado del Instituto de Naciones Unidas para la Formación y la Investigación (Unitar). "Es un cargo en la ONU no retribuido, por ahora, algún día puede que sea retribuido, pero ahora no lo es", dijo el regidor, justificando con ello que Andrade se mantenga dentro de la estructura municipal. Desde su punto de vista, al Ayuntamiento le interesa contar con su experiencia "y su relación en base a este puesto que tiene y a esta confianza que tiene de la agencia de Naciones Unidas, Unitar".

En este punto, reconoció que, además de estos centros de la ONU también está "la proyección internacional" de la ciudad y no sólo desde el punto de vista de la captación de interés para Málaga, "sino de lo que son relaciones internacionales y cooperación general, que él tiene una buena experiencia y podemos contar con ello". Por ello, justificó que contar con el ex edil como director técnico le parece "absolutamente lógico", asegurando no entender "en qué se fundamenta la crítica" por parte de los grupos de la oposición a dicho nombramiento.