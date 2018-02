Anorexia: una enfermedad visible que nadie quiere ver

Pero existe. Sólo en Adaner hay 64 personas atendidas por anorexia y bulimia. Y en lista de espera, esta asociación tiene a nueve más. A estas cifras deben sumarse los pacientes que trata el SAS y los que acuden a centros privados. "Adaner es el recurso de los que no tienen", comenta Sanz. La asociación es crítica con la asistencia que se presta a estos trastornos en la sanidad pública: defiende que debería ser más especializada dadas sus singulares características. Por ello, Sanz sostiene que muchas familias acaban en Adaner o acuden a una clínica privada de Barcelona donde el tratamiento cuesta unos 800 euros mensuales -si se dispone de compañía aseguradora- o alrededor de 2.000 -si no se tiene seguro médico-.

Reclaman una unidad específica y sin tope de edad

Aunque existen recursos en el área de Salud Mental del sistema sanitario público, las familias con personas afectadas por anorexia y bulimia reclaman la creación de una unidad específica y sin tope de edad para la atención especializada de estos trastornos alimentarios, como existen en otras comunidades. Porque argumentan que estas patologías requieren una atención muy específica. No sólo por la formación de los profesionales a la hora de atajar las conductas de las afectadas, sino incluso por la estructura de los espacios en los que son hospitalizadas. Por ejemplo, los baños no deben estar abiertos para que no puedan tirar comida o vomitar sin ser descubiertas. Tampoco puede haber objetos con los que puedan autolesionarse. Para Rosa Sanz, "a estos trastornos no se les da la importancia que merecen, pero la culpa la tenemos los padres porque no luchamos".