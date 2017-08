Antequera, Humilladero y Campillos, los municipios más afectados por las lluvias

Las lluvias caídas en datos

Las intensas lluvias previstas para este lunes han aparecido desde la madrugada, especialmente en Vélez-Málaga, donde las nubes han descargado 22 llitros por metro cuadrado en tan solo media hora, según los datos recogidos por el Centro Meteorológico de Málaga. En la comarca de Antequera poco antes de las 11:00 se han llegado a registrar 42 litros por metro cuadrados en la estación de Bobadilla; mientras en el Conde del Guadalhorce la acumulación ha sido de entre 30 y 35 litros por metro cuadrado. En la capital, las lluvias no han sido muy intensas; en el puerto se han registrado 5 litros y 4 en el aeropuerto. La zona de Antequera y en el límite de la comarca Guadalhorce con la Axarquía ha sido donde se han concentrado las lluvias más intensas, lo que en días posteriores acabará favoreciendo a los pantanos. En Málaga, diez vuelos han tenido que ser desviados a los aeropuertos de Sevilla y Granada por tormentas, todos de ellos internacionales, excepto uno procedente de Tenerife. Estaba previsto su aterrizaje desde las 9:55 hasta las 14:40 -un vuelo procedente de París-. Seis de ellos han sido desviados a Sevilla y han aterrizado pero no han desembarcado a la espera de que mejoren las condiciones meteorológicas para regresar al aeródromo de la Costa del Sol. El resto, se valoraba su traslado en carretera desde Granada. En la capital, en toda la mañana no se ha registrado incidencia alguna debido a las lluvias. En cuanto a los rayos, mientras en el litoral se han contado por decenas, la comarca de Antequera ha llegado a registra un centenar.