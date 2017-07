Aparecen manchas naranjas en el litoral por la presencia de microalgas

Las playas de la capital y de Rincón de la Victoria han aparecido esta mañana con manchas naranjas en el mar, lo que ha provocado un aluvión de llamadas a los servicios operativos de sendos consistorios por parte de los bañistas para preguntar qué era y si se podía correr algún peligro. Los expertos señalan que, a falta del análisis de las muestras, no es nocivo y que responde a un proceso natural de formación de microalgas. No obstante, el Ayuntamiento de Rincón puso bandera roja y prohibió el baño en la playa de La Cala durante tres horas por precaución.

Miguel Méndez, director del área de Playas, del Ayuntamiento de Málaga, explica que este fenómeno, muy llamativo para los bañistas por el color, "ya se ha producido en años anteriores y al analizar las muestras vimos que se trataba de un alga unicelular llamada noctiluca, que se puede juntar además con huevas de sardinas o boquerones y crear una masa". Méndez indica que suele ocurrir en primavera y otoño, "pero es la primera vez que lo hemos detectado en pleno verano".

Este experto asegura que el viento de poniente de la semana pasada provocó que el agua del fondo del mar, que es rica en nutrientes, saliera a la superficie y, unido al efecto del calor, se produce un "floramiento muy potente de este tipo de alga". La mancha se formó ayer a última hora de la tarde y ha permanecido toda la mañana.

Jorge Baro, director del Centro Oceanográfico de Málaga, afirma que no puede confirmar de qué se trata hasta no tener una muestra analizada, pero dadas las características de la mancha coincide en precisar en que "lo más probable es que sea el noctiluca porque da esa tonalidad". No cree, sin embargo, que haya huevas de sardinas "porque éstas aparecen a finales de otoño" y tiene dudas de que sean de boquerón "porque aunque puede que haya todavía, sus huevos son traslúcidos y no salen tanto a la superficie". Baro señala que "si es noctiluca no pasa nada, aunque si fuera otro tipo de alga puede tener algún efecto irritante".

Juan Jesús Martín, coordinador de actividades de educación ambiental del Aula del Mar, señala por su parte que "lo más seguro es que sea una acumulación de microalgas rojizas y puede que haya algún tipo de huevas, pero no se sabe de qué especie". En cualquier caso, Martín reiteró que "se trata de algo natural y no no hay que crear ningún tipo de alarma porque no es ningún vertido". En este sentido, afirmó que no debe ser retirada por los barcos quita natas porque desaparecerá por sí sola. Puede ser devorada por otros organismos o depositarse en el fondo.

La aparición de este tipo de manchas es habitual cada año aunque los bañistas, lógicamente, no tienen por qué saberlo. Méndez explicó que la mancha fue mayor en la zona este de la capital aunque también apareció en la oeste y recibieron muchas llamadas de personas preguntando si era un vertido y si se podían bañar. "Es inocuo pero pusimos la bandera amarilla por si pudiera dar alergia a alguien", afirmó. José Luis Pérez, concejal de Playas, Medio Ambiente y Servicios Operativos del ayuntamiento de Rincón de la Victoria, destacó por su parte que, ante la presencia de la mancha naranja en la playa de La Cala del Moral, "pusimos la bandera roja durante unas tres horas por precaución y para poder analizarlas".