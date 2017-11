Aplazado el inicio del juicio por la muerte de Lucía Garrido

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Málaga suspendió ayer la comparecencia prevista dentro del procedimiento de la Ley del Jurado en relación con el caso en la que se investiga la muerte de Lucía Garrido, hallada sin vida en 2008 en la finca en la residía en la localidad malagueña de Alhaurín de la Torre.

Así, fuentes del caso indicaron que la suspensión se debió a que no ha podido acudir uno de los abogados defensores, en concreto el letrado del ex marido de la fallecida. Esta comparecencia tendrá que ser fijada de nuevo y en ella se concretarán los hechos y las partes podrán proponer la práctica de pruebas que no se hayan realizado en instrucción.

El juzgado acordó en octubre transformar la causa en un procedimiento ante el Tribunal del Jurado, "figurando como investigados" el exmarido de la fallecida y otras cuatro personas. A través de un auto, precisó que el procedimiento continuaba por un presunto delito de asesinato y se indicaba que no quedaba "ninguna diligencia de instrucción pendiente de practicar".

Este juzgado acordó en julio de 2016 el archivo provisional de la causa respecto del hombre, señalando que de las investigaciones "no se ha visto una posible implicación del que era su marido", acordando seguir el caso en un juzgado de instrucción normal.