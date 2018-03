Apoyo unánime a la mejora de los accesos al PTA

El Pleno por unanimidad acaba de respaldar la petición para que el Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía vayan adelante en la firma de los acuerdos necesarios para financiar al 50% las actuaciones que se consideren necesarias para mejorar los accesos viarios al Parque Tecnológico de Andalucía (PTA). La iniciativa, presentada por vía de urgencia por el PP, ha concitado el aval de resto de formaciones, que han subrayado la necesidad de actuar en esta materia. Entre los acuerdos de la iniciativa se incluye la necesidad de ejecutar un carril bus-VAO en la carretera A-7056, así como a introducir mejoras en la rotonda Plácido Fernández Viagas y a la reordenar los viales internos del parque.

A esto se añade, como “imprescindible” para dar respuesta al crecimiento futuro de la tecnóplis, que aspira a llegar en años a los 50.000 trabajadores, mediante la ejecución de un nuevo acceso por la zona este desde la hiperronda hasta Campanillas y el PTA a través de las vías A7054 y A7076. Finalmente, el acuerdo adoptado, tras la propuesta del PSOE, ha incorporado una demanda al Gobierno central para que mantenga la apuesta por llevar el Cercanías hasta el parque y para incrementar tanto el número de vehículos como de conductores de la EMT en el momento en que sea construir el carril bus-VAO proyectado.

De otro lado, los votos del Partido Popular y de su socio de investidura, Ciudadanos, permitió aprobar una moción en defensa de la prisión permanente revisable. Durante el debate de la iniciativa intervino María del Mar Torres Rodríguez, tía de la joven Estefanía, asesinada junto a su hijo en el año 2013, por su pareja. "Estamos en contra de la derogación sabiendo que no nos beneficia porque nuestro caso ha sido juzgado", ha dicho. "Entendemos que tengan derechos humanos, pero dónde están los derechos de las víctimas; las familias de las víctimas no quieren que nadie más pase por algo tan duro", ha manifestado, al tiempo que ha agregado: "no puede ser que las familias rotas de dolor seamos las más olvidadas y solo se vean los derechos de los asesinos".