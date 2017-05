Archivan la causa abierta por discriminación racial al actor Will Shephard en la Feria

La causa abierta por una supuesta discriminación racial del actor Will Shephard, que denunció que en la Feria de Málaga del año pasado los porteros de una caseta le negaron la entrada por ser latino, ha sido archivada provisionalmente porque no se le ha podido localizar. Tanto al actor como al resto de personas que denunciaron los hechos se les remitieron cartas de citación ante el juzgado y en ninguno de los domicilios que dieron se les conocía o ha podido llegar la citación, explicaron fuentes judiciales.

Además, se les llamó a los teléfonos móviles que dieron sin obtener ninguna respuesta, por lo que el Juzgado ha decidido archivar la causa provisionalmente, aunque podría reabrirse si se personan o se les vuelve a citar en unos meses, pues los hechos pueden ser constitutivos de delito.

Shephard, que actuó en la serie de televisión Mar de plástico, estaba haciendo cola para entrar en la caseta Maná junto a su hermana, un amigo y la novia de éste, de origen asiático, cuando vio que a un grupo de personas con rasgos latinoamericanos no se les permitió el acceso pero sí al resto. Al llegar su turno para entrar, el portero les dijo que no podían pasar porque no tenían sello, lo que según relató el actor "era una extraña excusa porque los demás entraban sin problema" y "sin ningún tipo de sello", tras lo que otro portero, que conocía a su novia, lo reconoció y permitió su entrada. Entonces el actor decidió entrar para avisar a un amigo que estaba dentro de que se marchaban por el trato recibido y pedir la hoja de reclamaciones. Por su parte, la empresa responsable de la caseta negó que existiera un trato discriminatorio y argumentó que se impidió a mucha gente el acceso por estar el aforo completo.