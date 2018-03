Arquitectura al servicio de la innovación docente

Para ello, "se perfora, se introduce luz natural, para convertir a la escuela en un gran escenario público para el desarrollo y exposición de actividades; un espacio que ofrezca posibilidades y que no limite, se trata de abrir posibilidades docentes". El programa de intervención obligará a "desnudar" físicamente el inmueble, eliminando "todo aquel elemento superfluo que camufle la arquitectura". "Lo primero es limpiar, dejar solo aquello que es necesario quedándonos con el espacio", dice el pliego, lo que supondrá la demolición de la planta sótano como "parte fundamental del proyecto". Ello con el fin de dejar vistos aquellos elementos arquitectónicos que sirvan posteriormente a la docencia. La finalidad es usar el propio edificio "para explicar el proceso constructivo".

La operación de transformación a la que se quiere someter a las instalaciones no es baladí. Y toma como punto de partida la idea ganadora del concurso de arquitectura para profesores y estudiantes que fue convocado por la propia institución académica, fallado hace ahora justo un año. La misma fue elaborada por el arquitecto y profesor de la Escuela de Arquitectura, Ferrán Ventura Blanch, con la colaboración de los estudiantes de arquitectura: Blanca Bosch Luque, Ana Cervantes Jurado, Nerea Salas Martín y Antonio Valdivia Rueda, como parte de su aprendizaje en Arquitectura.

La Escuela de Arquitectura de la Universidad de Málaga quiere hacer honor a una de las esencias que debe perseguir en su funcionamiento: experimentar con el espacio y apostar por la innovación. Dos objetivos que, ahora, pretende plasmar de manera directa no sobre un edificio externo y ajeno al ámbito docente, sino sobre su propio espacio de funcionamiento. Para ello, la Universidad de Málaga acaba de licitar por algo más de 711.600 euros, con un plazo inicial de siete meses, los trabajos de redistribución de la planta baja y del sótano del edificio que alberga a los estudiantes de este centro, localizado en el Campus de El Ejido.

El proyecto contempla la creación de cinco espacios didácticos

El proyecto define, además, cinco espacios didácticos. En la planta baja, el vestíbulo hall se mantiene como está ahora, siendo utilizado como espacio "representativo"; un zona de exposición, de manera que sea utilizado "no como zona de trabajo sino como zona habilitada para mostrar procesos o exposiciones temporales". El espacio didáctico C es el graderío, que será el lugar donde "mostrar todo lo que se produce". "Será una gran gradería formada por plataformas de 2,5 metros de ancho que permiten alojar en su interior diversidad de actividades (exposición de PFG's, conferencias, aula docente, zona de ocio y descanso, etc); un espacio versátil que conecta espacios y a la vez habilita el gran soporte que es la escuela y lo manifiesta a su exterior", se precisa. Ya en la parte sótano, el espacio didáctico D se piensa como zona de estudio 24 horas. "Conectada con el graderío se coloca una sala de estudio, planteada como zona de expansión de la grada en caso de necesitar de su uso puntual; se puede cerrar con paneles móviles que permitirán su división en dos aulas para trabajo final de grado y máster". La última zona es la de trabajo, que estará vinculada a al laboratorio de fabricación digital avanzado, donde poder trabajar individualmente y en grupo para el desarrollo de distintos proyectos. Los responsables del diseño otorgan un valor "fundamental" a este centro, ya que dará cabida a zona de investigación, un recinto cerrado para la fresadora de CNC, máquinas láser, impresoras 3D, Robot y zonas de Realidad Virtual, y un almacén de materiales.