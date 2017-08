Arrojo de Fortes y casta de Victorino

Dijo Franz Kafka en 1914 con cierto aire premonitorio: "Por la mañana clase de natación; por la tarde, Alemania ha invadido Rusia". Así podría haber comenzado Jiménez Fortes su día D: por la mañana, recoger el estoque de plata; por la tarde, jugarse la vida ante seis toros. El mérito de la tranquilidad. Aquello iba a ser una lucha larga, de la que pierden batallas y ganan guerras. La sangre del toro y del torero y el mito que vuelve a gestarse. Esta vez quedó en gesto firmado en la costura del muslo.

No quiso guardarse nada en el esportón, el mismo que alberga las ilusiones y noches en vela. Se fue a portagayola. Allí el miedo tiene forma de túnel y sombra. Muy justo le pasó pero pegó la larga cambiada y lanceó a la verónica. El toro, justito en forma y fondo, no tenía mala condición, pero protestaba en cada remate. Le dio una tanda buena por el derecho y se apagó el de Virgen María. El estoconazo vino precedido de una cariñosa petición que no terminó de cuajar. Vuelta al ruedo.

Talavante dio cuatro lances de ensueño con una media de terciopelo que todavía dura

Se enroscó el capote al cuerpo en un templado galleo por chicuelinas para llevar el toro al caballo. Iván García dejó verlo con las banderillas, recibiéndolo en largo y dejando dos formidables pares con los que la plaza se puso en pie. Sin tiempo para trámites, Fortes se fue al centro del ruedo e hincó las dos rodillas con tierra. Con el cartucho de pescado en la zurda pegó cinco muletazos en largo que resonaron con fuerza. La música apareció y nuevamente la magia del natural. De frente y cruzado. Construyó la faena sobre esta mano hasta que el de Lagunajanda se apagó, más pronto de la cuenta. Dejó media estocada y la petición nuevamente afloró sin alcanzar la mayoría. Vuelta al ruedo

Salió parado y sin definirse el tercero. Se le picó mal y en exceso. Parecía que no iba a resurgir pero los avivadores cumplieron con su función y sacaron la pizca de genio que tenía el de Victoriano del Río. Se abría por el derecho y era incómodo por el izquierdo, con sus derrotes y tornillazos que soltaron algún ¡ay! en el tendido. Una estocada trasera, tardó en caer. Ovación.

Escripio salió al albero escuchando las palmas del público. Un cárdeno de Victorino Martín al que Fortes puso en suerte en el tercio de varas. Se arrancó y Félix Majada Barrios recibió la ovación. Metía la cara abajo con temple y Saúl lo sacó por bajo al centro del ruedo. Acertó. Se vino arriba el gris, que tomaba la muleta con mucha codicia y repetición. Estuvo inteligente el espada, dándole los tiempos para evitar exigirle por encima de sus posibilidades. Por el izquierdo había que perderle un paso; se quedaba más corto. Sin embargo, pegó muletazos de buen calado. Aquel animal embestía con suavidad aterciopelada, moldeado por el Demiurgo de la cabaña brava. Y luego dicen que si el encaste minoritario tal... La última tanda fue el frenesí de la faena. A pies juntos, muy enroscado al cuerpo. Preciosista, que dirían los antiguos. Se le resbaló la espada al matar y quedó sobre los lomos a merced. La nobleza, una vez más. La segunda fue buena, cayó y afloraron los pañuelos. Esta vez con el premio de la oreja. Tras pasear el trofeo entró en la enfermería.

Allí dentro todo huele distinto, el tiempo pasa de manera diferente. Tras quince minutos salió Fortes y el de José Vázquez, muy astifino y grandote. Manso y correoso hasta que lo picaron. Brindaba a su padre cuando nos enteramos que el que ahí se iba a volver a jugar la vida por quinta vez llevaba una cornada de 15 cm. Lo fue embebiendo en la muleta poco a poco con embestidas templadas. Transmitía poco y el torero tuvo que poner todo de su parte. No remontó, aquello era muy deslucido. Pinchó dos veces y dejó una estocada entera. Saludó desde el tercio.

El último se partió un pitón y fue devuelto. El 6 bis fue serio. Tras brindar a su apoderado, se vio como bajaban desde el tendido una silla de enea. Sentado inició la faena al templado de El Ventorrillo, que embestía con nobleza pero con la cabeza por alto en la salida. No terminó de entenderse con el que cerró plaza y tras dejar una trasera cortó una oreja pedida con el cariño de la tierra y pasó a la enfermería.