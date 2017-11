Asistencia de Cruz Roja e "improvisación" del Ministerio

Técnicos y voluntarios de Cruz Roja tienen que trabajar estos días contrarreloj para dar una asistencia humanitaria de emergencia a casi medio millar de personas. El equipo quedará completado el lunes para garantizar la atención sanitaria y social de los internos, todos argelinos. Luis Utrilla, presidente provincial de la ONG, indicó que la Policía Nacional les solicitó su colaboración, igual que cuando llega una patera. "Nuestra política es atender a las personas que lo necesiten. Para Cruz Roja son personas y las atendemos allí donde estén", señaló.

El delegado del sindicato de prisiones Acaip, Francisco Mancero, arremetió contra la "improvisación" del Ministerio del Interior. "Allí no hay lavandería, ni cocina, ni limpieza. Todo es muy improvisado", criticó. De hecho, debido a estas carencias, les han tenido que dar comida de cátering. Además, como el agua de la red no es potable, el Ministerio ha debido comprar agua embotellada para que puedan beber. El centro tiene una depuradora en sus instalaciones, pero no cuenta con autorización de funcionamiento. También tuvo que sacarse una convocatoria de urgencia el mismo lunes para pedir medio centenar de policías voluntarios que se encargaran de la seguridad de las instalaciones.

Al frente judicial abierto por las ONG y el sindicato Acaip se suma además el político. La senadora de Podemos Maribel Mora pidió la comparecencia del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, "para que explique en sede parlamentaria" la decisión del traslado de los inmigrantes llegados en patera a Murcia y Almería al centro de Archidona. El PSOE urgió al Gobierno a rectificar "el tremendo error de trasladar inmigrantes a una cárcel", según dijo su portavoz en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez.

IU por su parte avanzó que estudiará pedir la dimisión de Zoido en función de lo que diga en el Congreso. El líder de la formación en Andalucía, Antonio Maíllo, calificó el internamiento de los inmigrantes como una de las decisiones "más graves" del Ministerio del Interior. "Si la comparecencia de Zoido no es satisfactoria, pediremos que no esté ni un día más en el Gobierno", dijo.