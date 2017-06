Aspirantes nuevos, la emoción de siempre

Los rostros eran nuevos. Ni Marcelo y sus amigos Alejandro y Ricardo, ni Maite, ni Pilar, ni Irene, ni Paula, ni Yuxin nunca antes en su vida se habían levantado de la cama para asistir a un examen tan trascendental. Ellos probaban sus capacidades ante un tribunal en la Universidad de Málaga por primera vez y cada uno tomó su medida de la prueba. Pero en sus caras, en sus gestos nerviosos, en sus folios manoseados y repasados con premura se repetían actitudes calcadas de todos los años. Como si el tiempo hubiese activado nuevamente el bucle, un año más los aspirantes tenían que pasar por la criba, esta vez con una nomenclatura distinta, pero con pocas diferencias reales. Ayer comenzó para los más de 7.600 estudiantes malagueños matriculados la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad, antigua Selectividad.

Sin incidencias destacables, tan sólo la falta de etiquetas o del DNI, todos los presentados pudieron realizar los ejercicios, que comenzaron con el de Lengua y Literatura. En la hoja se encontraron un fragmento de El árbol de la Ciencia, de Pío Baroja y, por la otra cara, un texto periodístico sobre la banca y la burbuja inmobiliaria de la publicación InfoLibre firmado por Miguel Ángel Llamas. "Ha sido mejor de lo que me esperaba, he hecho El árbol de la Ciencia, no pensé que cayera esa novela pero creo que lo he hecho bien", decía Marcelo Gaitán, estudiante del IES Martín Aldehuela. Su compañero Ricardo Portillo comentó que "comparado con otros comentarios que hemos hecho en clase lo he visto un poco más complejo, el fragmento era rebuscado, pero creo que lo puedo aprobar", explicó en el descanso antes del examen de Inglés. "Venía muy asustado, pero cuando he ido escribiendo he pensado que tampoco era para tanto", agregó. Quiere estudiar Diseño y Desarrollo de Videojuegos y si aprueba todas las asignatura "lo más probable es que pueda entrar a lo que quiero". No se puede permitir ningún tropezón. Como tampoco Alejandro, que necesita más de un 8 para entrar en Derecho.

Este año los alumnos tuvieron que hacer Historia de España y no pudieron elegir Filosofía

Muy próximo, un grupo de chicas comentaba la experiencia recién vivida. Todas estudiantes del colegio Maristas. "Quiero estudiar Medicina u Odontología y llevo 9,7 de media en Bachillerato. Si en la fase general saco un 7 o un 8 tampoco pasa nasa porque después la específica es la que me sube la nota, pero la tengo que hacer muy bien, estoy un poco agobiada", reconocía Pilar García. Su amiga Irene Sánchez quiere estudiar Medicina y la presión también quedaba patente a pesar de la seguridad que aparentaba. Y junto a ella, Maite Viano afirmaba estar "muy nerviosa con Historia, es lo que más me asusta, porque es mucho temario y te pueden caer preguntas de todo, la verdad es que estoy súper agobiada" y añadía que "he estudiado muchísimo". Su sueño, poder entrar en Fisioterapia.

"Los padres lo vivimos también con bastante ansiedad, porque es su porvenir, se juegan hacer algo que les guste mucho o que les guste menos", decía una madre que esperaba en la facultad de Medicina para dar ánimos a su hija. El decano del centro, Pablo Lara, presidente del Tribunal número 1, destacó la normalidad con la que comenzó la prueba. "Los estudiantes han venido con la preocupación lógica de quien se está jugando que va a poder estudiar el próximo septiembre, en qué grado se van a poder matricular, llevan dos cursos preparándose para el día de hoy pero vienen muy acompañados por los tutores y veo estudiantes contentos de haberlo hecho y de confirmar que vienen bien preparados", comentó Lara.

El presidente de este tribunal también apuntó que la prueba "sigue siendo algo muy parecido a lo que teníamos hasta ahora". Como novedad este año para poder optar a la máxima calificación es suficiente con presentarse a cinco asignaturas, porque una de ellas puede puntuar doble en esta nueva modalidad. Otro cambio, no se pudo elegir entre Historia de España e Historia de la Filosofía. Y el ejercicio de historia fue el que más se desvió de lo acostumbrado. "El año pasado se preparaban la mitad del temario, optaban por un siglo, el XIX o el XX", decía Diego Palacios, profesor del IES Nuestra Señora de la Victoria. "Este año hay un número de preguntar cortas y mezclados los dos siglos, son muchos temas, muchas fechas", agregó. Guerra colonial y crisis de 1898 y los gobiernos democráticos (1979-2000) cayeron al final en Historia de España.

Sus alumnos llegaron "un poco nerviosos porque lógicamente se están jugando buena parte de las aspiraciones que tienen y están completando el trabajo de muchos años". Ayer dieron, dijo el tutor, un paso más. Y lo hicieron "bien preparados y con ganas de demostrar todo lo que saben".