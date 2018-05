Aspromanis dice que hay "tolerancia cero" con la violencia

La Asociación Malagueña en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual Aspromanis, y en concreto la Residencia de Gravemente Afectados La Milagrosa, envió anoche un comunicado de prensa en el que señaló a los familiares de los pacientes allí ingresados que "han de estar seguros de que nuestra asociación no va a permitir nunca que hechos de este tipo se repitan. Actuará siempre con la diligencia que lo ha hecho en esta ocasión y no utilizará paños calientes para enmascarar comportamientos inadecuados con las personas usuarias de sus centros. Seguirá siendo la primera en velar porque no ocurran irregularidades en el trato a las personas y en denunciar cualquiera de ellas, en su caso. Por tanto, tolerancia cero".

Aspromanis quiso transmitir "tranquilidad a todos los familiares de las más de 300 personas con discapacidad intelectual que tienen depositada su confianza en los servicios que Aspromanis dispone en sus catorce centros, y a los profesionales que cumplen con su trabajo" y agradeció "el tratamiento impecable dado a la noticia por los diferentes medios de comunicación" que han publicado la noticia sobre los supuestos maltratos realizados a pacientes por empleados del turno de noche. También agradeció a la Junta y a la Diputación "su confianza en nuestra entidad".