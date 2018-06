Autismo Málaga destaca la importancia del diagnóstico precoz

La asociación Autismo Málaga cumple este año su 25 aniversario y su presidente, José Reyes Ortega, ha querido destacar la importancia del diagnóstico precoz de las personas con Trastornos del Espectro Autista (TEA), así como de la continuidad en el trabajo que se hace con ellas. Esta asociación nació de la preocupación de un grupo de padres por el desconocimiento sobre estos trastornos. "No sabíamos de qué se trataba, era muy difícil hacer un diagnóstico y, cuando lo hacían, lo daban cuando el niño tenía ya diez o 12 años, perdiéndose así unos años muy buenos", relata Reyes Ortega. Un cuarto de siglo después, el también socio fundador de Autismo Málaga cree que "se conoce mucho más, se sabe que es un nuevo desarrollo en el que influyen componentes genéticos y se va trabajando bastante bien". Pero, sobre todo, ha recalcado, "hay algo vital: el diagnóstico precoz". "Hay chicos que con dos años y medio ya están diagnosticados y se empieza a trabajar con ellos", ha señalado. Y es que "la atención temprana es primordial", ha dicho, subrayando el apoyo que hacen en uno de sus centros el de Quinta Alegre, donde hay servicio de atención temprana, logopedia, terapia, talleres y ocio. "Los tratamos de los cero a los seis años, pero luego hay que seguir potenciando ese trabajo", ha explicado, agregando que "por ello hay que luchar mucho más en el tema de la educación, porque con seis años los chicos ya están en el sistema educativo y hay que intentar que lo que hemos trabajado en esos años no se paralice, sino que sea una continuidad que revierta luego en el trabajo con ellos". A pesar de que haya un mayor conocimiento sobre estos trastornos, Reyes Ortega ha apostillado que "todavía se desconoce bastante" en determinados aspectos. En este sentido, ha detallado que los TEA, al no ir ligados a una discapacidad física, necesitan de "mucha aceptación por parte de la sociedad". Así, ha puesto como ejemplo que, cuando la gente ve a un niño que llora o se pone a gritar "piensan que es un maleducado o que qué le ocurre". "En esa causa hay un gran desconocimiento", ha indicado. Por ello, "nos estamos dedicando a hacer campaña dentro de los centros educativos y de salud para informar sobre los TEA". En relación con la conducta de estas personas, Reyes Ortega, ha explicado que su comunicación, en lugar de ser verbal, suele ser más gesticular. De esta manera, al igual que un bebé reclama lo que quiere gritando o llorando, "con los autistas ocurre que no saben expresar lo que quieren pedir y, por tanto, hacen una llamada de atención". Y ante la sociedad "esa llamada de atención parece que queda fea", ha lamentado. Por otra parte, el presidente de Autismo Málaga ha alertado sobre la prevalencia a la que se está llegando. "En Europa, cuando empezamos con la asociación, por cada 10.000 nacimientos había cuatro personas con TEA, hoy en día la prevalencia en Europa está en el orden de una persona con TEA por cada 120 nacimientos". Por ello, ha incidido en que "le puede tocar a cualquiera" instando a la "aceptación de la sociedad". En la provincia de Málaga, ha asegurado, hay unas 8.000 personas afectadas con TEA. Además, ha lamentado que "los autistas siempre van a ser dependientes". En este sentido, ha señalado que desde la asociación trabajan también con las familias y una de sus principales preocupaciones es "que, indudablemente, los pequeños se harán mayores y, entonces, "cómo vamos a atenderlos y encaminarlos en su futuro". En esta línea, ha mantenido que uno de los objetivos de Autismo Málaga es "mejorar la calidad de vida de las personas con TEA", pero "no solo nos paramos en eso, sino que tenemos que promover la atención temprana, la educación, la salud y el empleo". En el caso del empleo, Reyes Ortega ha considerado que es "vital", señalando que el índice de desempleo de personas con TEA y discapacidades está en un 89 por ciento. Entre los trabajos que pueden desempeñar las personas con este tipo de trastorno, el socio fundador de la asociación ha detallado que siempre tendrán que ser con apoyo y que "son muy buenos en empleos rutinarios, meticulosos y que conlleven orden, porque su vida va marcada por una rutina y un concepto de no alteración de los cambios que es lo que les hace ser mas disruptivos". CENA BENÉFICA Autismo Málaga tiene dos centros: el ya mencionado centro Quinta Alegre, y Pinares que es una residencia para personas gravemente afectadas además de un centro de estancia diurna. Al día, en Pinares atienden a un total de 26 personas gravemente afectadas y 18 en la unidad de día. Por su parte, unos 120 usuarios, y unos 130 contando el fin de semana, son atendidos semanalmente en Quinta Alegre. Para dar a conocer su labor al tejido empresarial y político, así como a la sociedad malagueña, esta asociación sin ánimo de lucro ha organizado este pasado viernes una cena benéfica en el Gran Hotel Miramar. "Esta cena, aunque es benéfica, no tiene un fin recaudatorio, sino que queríamos presentar qué es Autismo Málaga, qué operatividad tiene y qué hacen" los 75 empleados fijos con los que cuenta la asociación.