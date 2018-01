Autorizan la carga y descarga en calles peatonales del Centro de 7:00 a 8:00

El Ayuntamiento de Málaga vuelve a modificar el decreto que regula el sistema de accesos a la almendra del Centro histórico. Ayer mismo publicó una nueva versión del documento, en el que se introduce como novedad la apertura de una ventana para permitir tareas de carga y descarga, de 07:00 a 08:00, en calles peatonales e itinerarios restringidos en los que no era posible hasta la fecha. Bien es cierto que condicionan esta opción a las vías que cumplan una serie de requisitos. En el caso de las peatonales deben tener un ancho mínimo de 5,55 metros; los vehículos de mercancías dejarán al menos 1,5 metros respecto a las fachadas, y el itinerario de entrada y salida tendrá que ser definido por la Policía Local. En el caso de los itinerarios ya establecidos, el ancho mínimo para las vías debe ser de 8,1 metros. Asimismo, se debe garantizar la separación de 1,5 respecto a las fachadas y dejar 2,55 metros libres para ser rebasados por otros vehículos.

Para la Asociación de Distribuidores de Alimentos, Bebidas y Suministros de Hostelería (Adisabes), esta solución es "un sinsentido", ya que el horario planteado no beneficia a los operarios, dado que la mayoría de locales no están abiertos a esa hora. El gerente del colectivo, José Villodres, fue contundente: "Nos lo tienen que dar frito y cocido, nadie se va a poner con un metro si guardamos o no las distancias". El presidente de Adisabes, Salvador Pérez, insistió en que el Ayuntamiento reclame a los hosteleros que abran a primera hora para recepcionar la mercancía y denunció las sanciones que siguen recibiendo los transportistas.

Otra variantes del decreto es que permitirá el paso por los itinerarios de vehículos con una masa máxima sea igual o superior a 10.000-11.500 kilogramos por eje, frente a los 9.000 del anterior.