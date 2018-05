Avalan la contratación del tajo del Metro que se inició hace 100 meses

Conforme a las actas de las mesas de contratación celebradas hasta el momento, la unión temporal de empresas (UTE) que aglutina la mejor valoración técnica es la integrada por Acciona y Sando, con 94,77, si bien la suya no es la mejor de las proposiciones económica. La baja media de las alianzas empresariales ronda los 3,5 millones de euros de media. El objeto del contrato incluye la ejecución de la infraestructura y la reurbanización no desarrollada por el anterior adjudicatario, Grupo Ortiz, incluyendo todas las unidades de obra necesarias para completar el tramo inacabado. La longitud del mismo es de 713 metros y discurre en subterráneo, con tres niveles de profundidad, debido a la confluencia de las dos líneas en la estación Guadalmedina. De estos tres niveles, en el nivel -1 se sitúa el vestíbulo y en los niveles -2 y -3, los andenes y vías de ambas líneas.

De la Torre pide reflexionar sobre soterrar el tramo al Civil aprovechando la idea del nuevo hospital

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, dijo ayer que la futura ubicación del tercer hospital en la zona de aparcamientos del Hospital Civil podría ser "motivo de reflexión" para plantear la llegada del Metro soterrado a esa zona y no en superficie como pretende el Gobierno andaluz. De la Torre se pronunció en estos términos para rechazar las críticas del consejero de Fomento, Felipe López, quien la pasada semana le acusó de "poner palos en las ruedas" al proyecto del ferrocarril urbano. "Siempre hemos estado dando una opinión, sinceramente, que hemos creído mejor". añadió el regidor. En este escenario, De la Torre aprovechó la posibilidad de que el nuevo hospital se contemple en la trasera del Civil para apuntar que se trata de un argumento que podría reabrir la reflexión en el seno de Fomento sobre la conveniencia de "cambiar el Metro de superficie a Metro bajo tierra". Desde su punto de vista, la opción tranviaria "da lugar a unos problemas" de tráfico que sería de importancia en un centro hospitalario, como, por ejemplo, las urgencias. "Valdría la pena reflexionar sobre ello", insistió. "Sería un argumento que se viera como un plus de calidad en cuanto al servicio" para no afectar a otros aspectos de transporte público, que ya existe en la Empresa Malagueña de Transportes (EMT), y también garantizar una permeabilidad entorno al hospital, "que siempre lo necesita para la llegada y salida de cualquier tipo de emergencia". Para el alcalde, la solución soterrada "es la más clara, aparentemente". Eso sí, incidió en que "los expertos son los que tienen que opinar sobre ello, pero podría ser como un motivo de reflexión sobre este tema y no lo planteo para poner palos en ruedas, sino para hacer las cosas lo mejor posible".