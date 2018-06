El Ayuntamiento y la Junta confían en que no haya huelga de hostelería

La huelga planea sobre el sector turístico en pleno verano pero aún no se han concretado los días y las administraciones tienen esperanza de que la sangre no llegue finalmente al río. El consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, aseguró ayer que "nosotros estamos seguros de que se va a llegar a un acuerdo y queremos transmitir que la voluntad de empresarios y sindicatos es que haya acuerdo, y hay que hacerlo desde la responsabilidad". Fernández precisó que "lo que tenemos que hacer las Administraciones es actuar con precaución y discreción. Estamos buscando todos los posibles puntos de encuentro y haciendo lo posible para que no haya ningún tipo de huelga y se llegue a un acuerdo entre empresarios y sindicatos, pero lo hacemos dentro de nuestras capacidades, con buena voluntad". El consejero de Turismo señaló que "las Administraciones tenemos que estar ahí, pero no podemos tener un protagonismo excesivo" y reiteró su postura de que hay que aumentar los salarios de los empleados. "Creo que hay que repartir los beneficios del turismo entre los trabajadores porque son en los que se basa la calidad y tienen que ser partícipes de esos beneficios", subrayó Fernández, que adelantó que, por ahora, no se han perdido reservas pero "en un sector tan sensible como el turismo cualquier tipo de ruido crea distorsión".

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, afirmó por su parte que "he hablado con los sindicatos y con los empresarios y tengo la sensación de que la voluntad que comparten ambos sectores es que haya diálogo y a través de él se llegue a un acuerdo. Ambas partes comprenden que sería un error que no se hiciera así y sería muy negativo". El alcalde malagueño explicó que "no ha producido aún efectos porque es un tema que se plantea en términos un poco lejanos, pero no tan lejos, y creo que todo el mundo piensa que se harán los esfuerzos para que no tenga lugar". En este sentido, De la Torre se mostró convencido de que "se encontrará ese acuerdo porque hay voluntad por las partes y espero que sea cuanto antes".

La negociación del convenio de hostelería, que afecta a 80.000 trabajadores en la provincia de Málaga y que engloba tanto a los hoteles como a los bares y restaurantes, está siendo ardua. Ya se han realizado más de una decena de reuniones y no solo no se ha llegado a un pacto sino que las posiciones están bastante encontradas. El cuello de botella está en la flexibilidad -la patronal pide trabajar más días seguidos y acumular descansos-, en aplicar el convenio de hostelería en los hoteles que subcontratan a empresas de servicios, y en la subida salarial, pues la patronal ofrece un 8% en cuatro años y los sindicatos reclaman un 14% en ese periodo.