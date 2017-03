El Ayuntamiento y la Junta se enfrentan por la plaga de mosquitos

Nuevo enfrentamiento entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga a cuenta de las competencias de unos y otros. En este caso se trata de quién debe actuar contra los recurrentes focos de mosquitos en el paraje natural de la desembocadura del río Guadalhorce y que tantas quejas vecinales generan en el entorno. Mientras el Consistorio de la ciudad pide más implicación del Gobierno autonómico para que acepte cofinanciar un plan de acción que implicaría garantizar una vigilancia diaria en ese espacio natural, éste le tiende la mano a la colaboración pero recordando que la responsabilidad del control de plagas es municipal.

Desde hace casi un año ambas administraciones mantienen un plan conjunto de seguimiento y vigilancia de los mosquitos en el paraje natural, y que consiste en visitas periódicas cada dos semanas y autorización de tratar las lagunas donde se encuentren larvas. Pero las intensas lluvias caídas durante el pasado invierno y las temperaturas altas que se han registrado han hecho que en los últimos meses, estas actuaciones se han visto insuficientes para atajar el problema.

El Área de Sostenibilidad plantea que una persona vigile a diario el paraje

El concejal de Sostenibilidad Medioambiental en el Ayuntamiento malagueño, Raúl Jiménez, que envió hace una semana una carta "muy amable" a la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, volvió a insistir ayer en que "confío en la coherencia y sentido común" de la Junta para reforzar la colaboración. Así, explicó que le han entregado una propuesta "ambiciosa", de la que no dio muchos detalles, pero que dijo que supondría desbroces en los laterales y "tener allí diariamente a una persona en la época de mayor riesgo que va de marzo a agosto". Eso, aclaró, "lógicamente tiene un coste y pedimos la implicación de la Junta".

En cambio, el delegado territorial de Medioambiental y Ordenación del Territorio, Adolfo Moreno, aseguró ayer que el Gobierno andaluz está dispuesto a colaborar e ir de la mano con el Ayuntamiento de Málaga "en todo lo que sea necesario" en relación con la lucha contra los mosquitos, si bien dejó claro que la competencia es municipal.

En la visita que realizó al paraje natural de la desembocadura del río Guadalhorce, explicó que se está viendo que la actuación del Consistorio, que éste presta a través de la subcontrata Athisa y que se encarga del control de plagas de todo el municipio, "no es suficiente" y reiteró que en este caso "el competente no parece tan competente para solucionar el problema".

Sin embargo, Moreno explicó que en otros lugares se ha "triunfado" sobre las plagas, por lo que "ellos pueden hacerlo igual" y señaló que "cuando hay un problema de la ciudadanía, éste se debe apartar de la confrontación política".

Además, el delegado territorial aseguró que "el Ayuntamiento debiera de ver que no puede focalizar todo en el paraje", ya que, a su juicio, "en cualquier sitio de esta ciudad donde se produzca encharcamientos es el origen de un ecosistema para la cría de los mosquitos". En ese aspecto, tampoco está de acuerdo el concejal de Sostenibilidad medioambiental que insistió en que "los mosquitos no están fuera del paraje porque si no por qué no hay quejas en otras zonas de la ciudad".