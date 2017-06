El Ayuntamiento le dice a la Junta que los expedientes a colegios por ruidos "hay que respetarlos"

El concejal de Sostenibilidad Medioambiental en el Ayuntamiento de Málaga, Raúl Jiménez, ha dicho que los expedientes sancionadores a centros educativos por superar los niveles de ruido adecuados "hay que respetarlos".

Jiménez ha respondido a la delegada territorial de la Consejería de Educación, Patricia Alba, quien ha afirmado que desde el Gobierno andaluz "no podemos sufragar sanciones por actividades que no nos corresponden a nosotros ni son nuestras", en referencia a las actividades de clubes y escuelas deportivas en los tres centros sancionados con 12.000 euros: los colegios Lex Flavia Malacitana y Revello de Toro, y el instituto Jardines de Puerta Oscura.

"Me parece sorprendente que una delegada de Educación diga como que no va a pagar la sanción. Me parece algo fuera de lugar", ha sostenido el edil, agregando que "si no están de acuerdo, pueden alegar tantas veces como consideren".

Al tiempo, Jiménez ha afirmado a Europa Press que el procedimiento administrativo de esta sanción "siempre ha ido en paralelo con otro expediente del Defensor del Pueblo Andaluz, que también le había requerido a la Delegación territorial -de Educación- que aportaran datos e información sobre el caso".

Asimismo, ha tachado de "un sinsentido" que el ruido se genere únicamente "por la tarde y no por la mañana", en referencia a que la responsabilidad de las actividades no es de la Junta sino de clubes y escuelas deportivas.

"¿Quiere decir que en el recreo los niños están en silencio y hablan cuando juegan al baloncesto?", se ha preguntando, agregando que la normativa de calidad acústica "es la misma a las 11:00, a las 12:00, a las 19:00 o a las 20:00 horas". Así, ha apuntado que el propietario de las instalaciones -los centros educativos- "es la Consejería de Educación, y ese es al que se le sanciona".

En este sentido, ha explicado que desde la Administración local "tenemos que actuar en el caso de que haya denuncia o demanda". "La normativa obliga que tengamos que tomar este tipo de decisiones. Si no, estaríamos haciendo una dejadez de funciones", ha concretado.

Sobre la solicitud de Educación al Consistorio para autorizar una dispensa en los objetivos de calidad acústica para los centros que alberguen estas actividades deportivas, el concejal ha apuntado que estas salvedades solo se pueden hacer "para actividades extraordinarias y con carácter excepcional".

"La liga de baloncesto de todos los colegios de la ciudad, durante el año completo y todos los años, no sería algo extraordinario y con carácter excepcional", ha concretado.

En este sentido, ha recordado que las dispensas de este tipo para ensayos de bandas de música se les autoriza tras realizar mediciones acústicas, "y se les ha certificado que no superan los niveles de emisión en las viviendas más cercanas, no por una excepcionalidad".

Por otro lado, Jiménez ha adelantado que el grupo popular en el Parlamento de Andalucía va a solicitar la modificación de la Ley autonómica de Gestión Integral de Calidad Acústica para que, al igual que los espacios militares, se "haga también excepciones para actividades de usos docentes, como los colegios e institutos".

Al respecto, ha apuntado que esta normativa andaluza "habla de que las actividades militares están exentas del cumplimiento de la Ley", cuestión que se podría estudiar también en el caso de los espacios escolares.

No obstante, "lo que debemos buscar es un compromiso entre el derecho al descanso y el derecho fundamental a la educación", ha concluido el concejal.