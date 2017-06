El Ayuntamiento 'pasa' de la Junta y no retira los mosaicos de Invader

El Ayuntamiento de Málaga se cierra en banda y pasa de retirar las obras instaladas de manera ilegal por Invader en 15 edificios del Centro histórico de la capital, dos de ellos catalogados como Bien de Interés Cultural (BIC). De mostrar su plena disposición a actuar conforme a lo que determinase la Junta de Andalucía respecto a estos mosaicos, el Consistorio opta ahora a ignorarla. La conclusión es clara tras atender a la comunicación que ayer mismo le remitió el concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, a la delegada de Cultura, Monsalud Bautista.

En el documento, grosso modo, el edil arguye que no se da "ninguno de los supuestos recogidos en la legislación urbanística aplicable que obliguen a la intervención urgente e inmediata en los mosaicos", al tiempo que apostilla que la Administración local "no dispone de título jurídico habilitante para ello".

El Seprona mantiene abierta la investigación para identificar al autor de los hechos

Sobre este particular, Pomares incidía en la necesidad de que antes de pedirle la retirada de estos elementos, la Junta tendría que incoar un expediente sancionador contra el autor de los hechos, aunque para ello tendría que tenerlo identificado. En el supuesto de que el mismo no sea identificado, la acción tendría que ir contra el propietario del edificio. "Pero en ese caso la Junta tiene un problema, porque no tiene sentido actuar contra el propietario cuando no tiene responsabilidad sobre lo sucedido", insistió. Por ello, abogó por esperar a que culmine la investigación que desde hace algunas semanas realiza el Seprona.

Este pronunciamiento pone el punto y seguido a una secuencia de reacciones en la que el equipo de gobierno del PP ha ido rebajando su compromiso con la retirada de unas obras instaladas sobre dos BIC (el Palacio Salinas y el Palacio Episcopal) y en otros trece edificios del casco antiguo, sobre el que pesa también la catalogación de BIC.

Tras conocerse la aparición de los mosaicos (hay otros 14 en otras zonas de la ciudad), todos ellos sin la preceptiva autorización, el alcalde, Francisco de la Torre, aseguró intervendría conforme a la línea de acción que decretase Cultura. El mismo día en que tuvo comunicación de la petición del Gobierno andaluz para que se retirase, el regidor insistió en que acataría la petición, pero demandó a Cultura que explicase el modo en que se puede realizar materialmente esa retirada, dada la particularidad de los inmuebles BIC.

"Actuaremos con el tiempo, la prudencia y el sentido de visión global del tema respecto a como conservar en otros espacios esas obras que Invader ha querido regalar a la ciudad, aunque formalmente no lo haya hecho adecuadamente", afirmó.

El pasado 23 de junio, de nuevo De la Torre respondió a las exigencias autonómicas recordando que la ley habilita al Gobierno andaluz a trabajar en la identificación de propietarios y del responsable de esos mosaicos. "Estas cosas tienen su tramitación; no hay razones de urgencia, no hay ningún tema de seguridad que pudiera motivar por razones de seguridad física el quitarlo, tampoco hay una urgencia en la incompatibilidad", sostuvo.

Ante la última respuesta, fuentes próximas a la Administración regional subrayaron la situación de "desigualdad" que se genera, ya que el Ayuntamiento sí ha actuado en otras muchas ocasiones cuando se han instalado elementos que afectan al entorno del Centro.