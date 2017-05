El Ayuntamiento de Málaga estudiará cómo compatibilizar los planes de empleo de la Junta tras la sentencia

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha asegurado que el Ayuntamiento estudiará la subvención de la Junta para financiar empleos y ver "cómo podemos ser compatibles" tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que establece que no puede haber diferencias salariales entre los trabajadores municipales y los contratados a través de estos planes, denominados Empler@Joven y Emple@+30.

Según ha detallado este martes, la sentencia del TSJA "nos ha creado una alarma en los servicios técnicos y jurídicos en el costo a nuestro Ayuntamiento", agregando que esta convocatoria del Gobierno andaluz "se ha hecho mal" respecto a "no permitir flexibilidad en las horas de trabajo para que no se interprete que hay que aplicarle los niveles salariales que en los convenios exista", indicando que dichos niveles "son superiores a los que permiten las cantidades que la Junta hace con el dinero europeo".

Por ello, ha explicado que "no habría ningún problema en que la Junta hubiera hecho esa flexibilidad", según la información recogida por el Consistorio sobre estos fondos europeos. "Ningún problema jurídico, ninguna exigencia europea", ha añadido, reiterando que "nunca entenderemos por qué esa rigidez y posicionamiento".

No obstante, De la Torre ha insistido en "el deseo nuestro de aprovechar esos recursos para generar empleo y utilidad para la ciudad", y "hacerlo compatible con nuestro deseo de defender el dinero de los malagueños y que no repercuta económicamente en cifras que pueden ser importantes en la economía municipal", agregando que "no tenemos el tema todavía definido y estudiado".

Por último, cuestionado por los periodistas sobre la sentencia del Tribunal Constitucional que anula el pago de la plusvalía en ventas de viviendas con pérdidas y cómo podría afectar a la financiación del Ayuntamiento, De la Torre ha dicho que el desde Ayuntamiento "iremos estudiando", agregando que también debe estudiarlo el Gobierno central "porque es un tema que tiene que ver más con el marco legal de fiscalidad y financiación municipal".