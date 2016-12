El Ayuntamiento acuerda investigar el espionaje a los empleados de la grúa

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga aprobó ayer por unanimidad exigir la convocatoria urgente y extraordinaria del consejo de administración de la Sociedad Municipal de Aparcamientos (Smassa) para abordar el supuesto espionaje a los trabajadores de la grúa municipal y aclarar si estos hechos se han producido en más ocasiones o en otras empresas municipales. También ha salido adelante una petición del PSOE para que el equipo de Gobierno que preside Francisco de la Torre ponga a disposición de los grupos de la oposición toda la información relacionadas con el posible espionaje en la empresa de aparcamientos. Además, se ha requerido al alcalde que realice las gestiones oportunas para saber si los seguimientos a trabajadores del Ayuntamiento se han podido realizar en otros organismos o empresas municipales, al tiempo que se ha aprobado, por segunda vez, realizar una auditoría de gestión y financiera sobre Smassa.

La portavoz socialista, María del Carmen Moreno, consideró el supuesto seguimiento como "un hecho grave" y criticó que "nadie ha explicado nada". Lamentó "el descontrol y desgobierno instalado durante mucho en Smassa", por lo que pidió al alcalde que "antes de irse -en referencia a su anuncio de no volver a presentarse como candidato a la Alcaldía en 2019- debería arreglar el desaguisado que tiene en Smassa". La concejala de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga, Elvira Maeso, mostró el apoyo del equipo de gobierno a la moción, para que, con ello, también se tenga "la tranquilidad" de que las cosas "se están haciendo como se tienen que hacer".

Asimismo, recordó que el equipo de gobierno "se encontró con una empresa quebrada y actualmente está saneada". "Es una empresa referente en muchos aspectos para otras ciudades, por lo tanto saben que se está llevando a cabo con transparencia absoluta". La portavoz socialista señaló que "hablar de herencia después de 21 años es un argumento manido, porque saben que lo están haciendo mal". "Tengo dudas de que ustedes tomen las riendas", señaló.

La portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, tras advertir de que "el tema es delicado", lamentó que "cuanto más opacidad, menos transparencia y más fácil es que se den" este tipo de hechos. También ha hablado de presuntas irregularidades y criticó la "vergonzosa situación", instando, por tanto "a tomar medidas". "Actuemos con prontitud y transparencia", pidió.

Por otro lado, el concejal de Ciudadanos Alejando Carballo calificó de "poco ética" la actuación y ha pedido explicaciones, mostrando los argumentos para su voto a favor de la moción. No obstante, consuderó que "esas explicaciones deberían haber llegado cuando salta el caso y no esperar a presentar mociones en este pleno", señaló, además, de que lamentó que hay veces en que la información "no llega con la fluidez que debería".

Eduardo Zorrilla, el portavoz de Málaga para la Gente, también denunció la gravedad de los hechos, criticando que el equipo de gobierno es "reincidente" en estas cuestiones. "Aunque la posibilidad de investigar a los trabajadores puede llegar a ser legal, depende de que se ajuste a unos requisitos estrictos, debe ser excepcional y muy justificada", ha señalado, reiterado que "aunque pudiera llegar a ser legal, no parece la forma más adecuada en una empresa publica". Además, ha recordado que no se ha conocido el informe que justifique esa actuación. El alcalde aprovechó su segundo turno de palabra para recalcar que Smassa "es motivo de satisfacción para todos". "De una empresa quebrada, con un solo aparcamiento de residentes abandonado, tenemos 40; aparcamientos de rotación y de afán recaudatorio nada". De acuerdo con su discurso, la ciudadanía puede "presumir de unas de las grúas mas baratas de España e igual con la zona azul", pero la empresa tiene que "cumplir su papel y los trabajadores su tarea y no estoy justificando", ha agregado. De la Torre señaló que "vamos a votar que sí a todo, pero no queramos aprovechar este tema para decir que todo se hace mal", agregó.