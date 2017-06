El Ayuntamiento de Málaga avanza en las negociaciones con los bomberos

El Ayuntamiento de Málaga ha acogido este martes una nueva celebración de la mesa técnica para avanzar en los trabajos para la mejora del Cuerpo de Bomberos de la capital. En la misma, se han analizado las propuestas de distintos sindicatos en cuanto al borrador de documento para regular la segunda actividad, por lo que la previsión del concejal de Seguridad, Mario Cortés, es que con las citadas aportaciones de sindicatos, se elabore un nuevo borrador, para llevarlo a la asesoría jurídica, que tendrá que informar positivamente.

Así, la previsión es que este viernes pueda aprobarse en junta de gobierno local, aunque, dado que los plazos de los informes jurídicos no se pueden garantizar, "la idea es tramitarlo lo antes posible".

Pese a que Cortés ha salido "satisfecho" del encuentro celebrado, en la que, a su juicio, ha habido "dialogo fluido, con diferentes posicionamientos, pero con la máxima de que no podemos hacer una distinción de condiciones laborales de un colectivo con respecto a otro dentro del propio Ayuntamiento"; la sensación del colectivo de los bomberos, que están en huelga y mantienen un encierro, es que "ha sido una nueva encerrona", ya que, a su juicio, "no se ha avanzado". "Ha sido un lavado de cara para la Corporación, porque dirán que se han sentado de nuevo con los bomberos, y en esta reunión no se ha tratado ni un solo minuto del conflicto", han detallado.

Cortés ha incidido en cuanto al procedimiento que "hemos estado de acuerdo", aunque ha habido otras "diferencias de criterios", ya que, algunos sindicatos, con representación en bomberos", según Cortés, piden que, aunque se pase a segunda actividad, se siga percibiendo el cien por ciento de los salarios y complementos, aunque no se esté en servicio activo. Para Cortés, "eso supondría agravio con respecto a otros colectivos del Ayuntamiento", asegurando que ya existe segunda actividad en la Policía.

Por otro lado, en cuanto al procedimiento, ha explicado el edil que cada año se establecerá un catálogo de puestos de segunda actividad donde se podrá adaptar y ahí reflejar el horario "y no todos tendrán el mismo salario que tienen a día de hoy, porque no son las mismas funciones".

Cortés ha aludido a que a "nivel regional no existe un reglamento que regule la segunda actividad en bomberos, como si lo existe en Policía". "La Junta deja al arbitrio de los ayuntamientos que ellos regulen cómo sería la segunda actividad", ha apostillado.

Por ello, el concejal ha detallado que "para ir sobre seguros jurídicamente" lo que se ha hecho es "casi hacer un traslado de lo que sería la segunda actividad para policías, que es lo que decretó la Junta y hacer una transposición de lo que sería la de bomberos". Así, ha afirmado, "cumplimos los mismos preceptos jurídicos que cumple la Junta y por tanto la viabilidad de recursos o problema jurídico queda solventada".