El Ayuntamiento se 'blinda' ante el 'ciberataque' y apaga 600 ordenadores

El ataque masivo de un software malicioso de tipo ransomware lanzado contra varias organizaciones españolas ha obligado a mantener estos días en alerta a las administraciones, entre ellas el Ayuntamiento de Málaga. Como medida preventiva, han permanecido apagados un total de 600 ordenadores que cuentan con el sistema antiguo XP a fin de impedir que puedan infectarse por el virus informático, que según los expertos es capaz de bloquear un equipo desde una ubicación remota y secuestrar sus archivos y no los libera hasta que consigue el pago de un rescate.

El equipo técnico del Centro Municipal de Informática (CEMI) ha trabajado aislando servidores durante todo el fin de semana para evitar que la información municipal se viera afectada. La solución, mientras se procedía a instalar un parche de Microsoft orientado al antiguo sistema operativo XP, no era otra que cortar la comunicación de los equipos que se estaban actualizando. Una decisión con la que los responsables se garantizaban que el virus no pudiera propagarse a través del correo electrónico. "Tenemos 600 ordenadores en los que podría entrar y decidimos apagarlos porque si algún funcionario abre un archivo del e-mail, puede propagarse por toda la red. Sabíamos dónde estaba el riesgo", recalcó ayer el concejal del área de Nuevas Tecnologías, Mario Cortés.

Aunque el sistema informático no resultó dañado, en el caso de la Universidad de Málaga (UMA) ha habido que cancelar temporalmente tanto el servicio de deportes como el de fichaje de los trabajadores, dado que están montados sobre sistemas operativos que no admiten los parches para blindarse ante estos ataques. Durante todo el fin de semana, el Servicio Central de Informática (SCI) ha estado trabajando para instalar todos los parches necesarios en el momento en que los equipos fueran encendidos. No obstante, se ha aconsejado a aquellos que dispongan con Windows XP o no cuenten con los parches de actualizaciones tengan especial cuidado ante este tipo de ataques.