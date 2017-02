El Ayuntamiento comienza a evaluar daños de lluvias y concentra esfuerzos en la zona Este

Los servicios municipales del Ayuntamiento de Málaga han comenzado este domingo a evaluar los daños ocasionados por el temporal de lluvia y granizo registrado esta pasada madrugada. Asímismo, han concentrado los esfuerzos de limpieza en la zona Este de la capital, especialmente en la barriada de Cerrado de Calderón, donde se han observado incidentes reseñables sin daños personales en las calles Flamencos, Ramos Carrión, Andaluces y Ramos Obregón.

Según ha confirmado a Europa Press el concejal de Seguridad, Mario Cortés, las incidencias más destacadas han sido los colapsos de muros de contención. En Cerrado de Calderón, la carretera de calle Flamencos se ha hundido debido a la caída de parte del monte sobre el que se asentaba, quedando la calzada sin sujeción.

"Ahora mismo se están evaluando los daños, los operativos de Tráfico y Urbanismo están trabajando para limpiar las calles lo antes posible para que la tierra acumulada no impida circular con normalidad", ha explicado, agregando que no se espera que la situación empeore ya que la alerta naranja de la Agencia Estatal de Meteorología ha remitido a las 10.00 horas, permaneciendo en alerta amarilla hasta las 14.00 horas. Por otro lado, ha confirmado que el pico de lluvias y granizo se ha registrado a las 04.00 horas, cuando se han alcanzado los 70 litros por metro cuadrado de precipitaciones. En este sentido, ha señalado que no ha sido necesario activar el plan municipal de emergencias ya que las incidencias no han sido continuadas en el tiempo.

Asimismo, ha agregado que una familia ha tenido que ser evacuada por prevención en la calle Santa Hema, debido a la caída de un muro de contención que ha afectado a la casa mata donde residían. En cuanto al resto de incidencias en otras zonas de Málaga capital, el edil ha destacado la anegación del parking de plaza de la Marina y otras áreas de la zona centro, donde la Empresa Municipal de Aguas Emasa ha necesitado actuar achicando agua. TRÁFICO

Sobre el estado del tráfico, desde la Dirección General de Tráfico han apuntado que fue cortada la carretera A-7053 entre los kilómetros nueve y 12 debido a la inundación de la calzada, siendo restaurado el tráfico a las 10.50 horas.

Por último, se encuentran cortados varios carriles de la A-7, a la altura del túnel del Cerrado de Calderón y en ambas direcciones por desprendimientos, por lo que se ha habilitado un carril para continuar con los trabajos de reparación.