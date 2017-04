El Ayuntamiento da por controlada la plaga de mosquitos

Los persistentes focos de mosquitos en el entorno del paraje natural de la desembocadura del río Guadalhorce se han dado por controlados. Al menos, de momento y según aseguró ayer el concejal de Sostenibilidad Medioambiental en el Ayuntamiento de Málaga, Raúl Jiménez, a tenor de los resultados de la última visita realizada por los técnicos el pasado martes al no encontrar "ni una sola larva" en el interior del espacio protegido. Sin embargo, no se descarta la aplicación de tratamientos adulticidas, hasta ahora no empleados, si el problema reaparece.

Eso, en su opinión, es "muy buena noticia" porque justo una semana antes "sí había muchas y fueron tratadas". De no haber variación en las condiciones ambientales de la zona, es decir que no llueva en las próximas semanas, se calcula que en unos 15 ó 20 días "debería traducirse en que no haya ejemplares adultos", aseguró el edil.

Ni hay larvas en el paraje natural ni tampoco en todos los puntos examinados de los alrededores y así lo transmitió Jiménez a los representantes de la plataforma Stopmosquitos con los que se reunió el martes por la tarde y a los que les explicó su intención de poner en marcha un plan de acción. Pero de momento el Consistorio malagueño no ha obtenido una respuesta satisfactoria de la Junta de Andalucía en cuanto a su propuesta de cofinanciar las medidas planteadas para hacer frente al insecto. Aún así, el concejal de Sostenibilidad Medioambiental confió en que haya un cambio de postura porque argumentó que se trata de "una propuesta totalmente abierta para la que pedimos colaboración para ser más eficaces".

En ese sentido, insistió en que a los vecinos "tenemos que darle soluciones y después las administraciones nos pondremos de acuerdo sobre quién lo paga". No obstante, también aclaró que en el caso de que "la Junta no quiera trabajar conjuntamente algo tendremos que hacer porque no podemos dejar a los vecinos abandonados".