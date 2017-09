El Ayuntamiento defiende el canon del agua para realizar infraestructuras "necesarias"

El portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Málaga, Carlos Conde, y el concejal de Sostenibilidad Medioambiental, Raúl Jiménez, ha vuelto a defender este jueves el canon del agua para llevar a cabo infraestructuras "necesarias" en Málaga, al tiempo que han pedido a oposición "altura de miras, prudencia cuando se hagan valoraciones, rigor cuando se utilicen de datos, sentido de corresponsabilidad y sentido común".

Jiménez, en rueda de prensa, ha vuelto a recordar que en la mesa del agua, celebrada en plena Feria de Agosto, todos los grupos estaban de acuerdo en el listado de infraestructuras. Asimismo, ha aludido a que la de Málaga es "la tarifa más barata de Andalucía; el recibo más barato, gracias a la buena gestión de técnicos de los años anteriores".

En este punto, ha asegurado que sólo hay dos maneras claras de financiar: vía canon o subida de la tarifa del agua. "Con tuberías y con agua no se debe hacer política electoral", ha dicho Jiménez, al tiempo que ha añadido que "si nosotros buscamos únicamente el rédito electoral subir al balcón y decir que se va a subir el recibo del agua es un noticia negativa", abogando por "explicar las cosas". Por ello, ha pedido tener "altura de miras para ver cuáles son las infraestructuras necesarias".

Es más, ha dicho que "las infraestructuras hidráulicas las pagan los ciudadanos nos guste o no y hay varias maneras de hacerlo, vía impuestos o consumo del servicio", insistiendo, al respecto, en lo que marca la directiva marco europea del agua.

Para Jiménez, el canon "es más sensato, más lógico, y sobre todo hacemos cumplimiento de normativas europeas, del que más consume más paga", ha dicho, insistiendo en defender este sistema porque es "transparente, finalista y tiene nombres y apellidos donde hay que hacer esas actuaciones".

Ha vuelto a decir que con el presupuesto de Emasa pagar los 130 millones de euros es "inviable", insistiendo, en que, no obstante, esas infraestructuras son "necesarias". También ha recordado que la Junta utiliza ese canon volviendo a preguntar por qué no se hacen movilizaciones "cuando la Junta estableció un canon. El de la Junta si lo entendemos y el canon de las tuberías malagueñas no lo entendemos", se ha preguntado, asegurando que "somos solidarios con los andaluces pero no con los malagueños", lo que "es difícil de entender".

Problemas

Por ello, ha dicho que "cuando tengamos algún problema de abastecimiento en el futuro en la zona este, tendremos que mirar a los responsables actuales", que, a su juicio, "no han sido capaces de entender que si queremos mejorar las infraestructuras hay que pagarlas", dejando claro que "el dinero no cae del cielo, el dinero, nos guste o no, sale del bolsillo de los ciudadanos".

"Lo más sensato es buscar financiación, si hay financiación adicional, mejor, pero seamos realistas, la realidad es que hemos pegado en todas las puertas y no", ha criticado.

Sobre las críticas al canon, del que ha recordado existe en muchos lugares de distinto signo político, ha dicho que "estaríamos hablando" de un euro o dos más al menos: "La luz o el móvil lo pagamos religiosamente, pero en el agua se anuncian movilizaciones y parece que se nos va a caer el mundo", añadiendo, en este sentido, que los que tengan dificultades para pagarlo "saben que hay un fondo social y que los que menos tienen están protegidos por este Ayuntamiento y no les afectará".

Asimismo, ha dicho que hay dos opciones: "o solucionan los políticos ahora este problema o lo harán los del futuro con urgencia y las infraestructuras hidráulicas no deciden cuando se tiene el problema encima, sino ahora que no hay problemas", asegurando, no obstante, que "al final, saldrá del mismo bolsillo" el de los ciudadanos.

Pleno

Por último, ha recordado que de no existir acuerdo en la mesa del agua no se llevará a Pleno, añadiendo, por su parte, el portavoz del equipo de gobierno, Carlos Conde, que "lo que irá no será la subida del canon, será la aprobación de un plan de infraestructuras por importe de 130 millones de euros muy necesario para Málaga, que soluciona problemas básicos, pero que pueden convertirse en grandes problemas de futuro".

"Lo que se pone encima de la mesa no es financiarnos más es actuar en estas inversiones", ha sostenido Conde, al tiempo que ha pedido, sobre todo a raíz de las críticas del grupo municipal socialista, "prudencia cuando se hagan valoraciones, rigor cuando se utilicen de datos, sentido de corresponsabilidad y sentido común".

"Esta ciudad es una ciudad que crece, avanza, demanda de nuevas necesidades y evidentemente han de ser atendidas por un mecanismo que un Ayuntamiento puede tener a su alcance", ha recordado Conde, incidiendo en que, por eso, se ha puesto en marcha la posibilidad de este canon "como han hecho otras administraciones", incluida la Junta.

Asimismo, como concejal de Economía ha pedido "mesura" porque "se están haciendo declaraciones con bastante ligereza". "Los números no pueden ser retorcidos; la realidad si es torcida para la oposición, pero los números no pueden ser retorcidos y ni mucho menos malinterpretados, porque entiendo que no se ha querido mentir deliberadamente", en alusión a las críticas realizadas por el PSOE, al que le ha recordado lo que se incluye en su programa electoral de 2015.

"Pido prudencia, rigor, y pido sentido de corresponsabilidad, porque sabemos que si algo ha obligado la no existencia de mayorías absolutas es que tanto el Gobierno como la oposición debemos ser corresponsables a la hora de tomar decisiones que no bloqueen la ciudad", ha remarcado Conde.