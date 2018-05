Un ente del Ayuntamiento denuncia su inacción ante las viviendas turísticas

El Observatorio Municipal de Medio Ambiente Urbano (OMAU), dependiente del Ayuntamiento de Málaga, vuelve a ejercer de pepito grillo y a cuestionar abiertamente las ausencia de políticas del Ejecutivo local en el control de las viviendas turísticas. El tirón de orejas del ente municipal, responsable entre otros documentos de la Agenda Urbana, que a priori debe marcar la estrategia de la capital en materia de sostenibilidad, queda reflejada en un último estudio sobre las intensidades del uso turístico en la capital de la Costa del Sol, en el marco del proyecto Alter Eco de Turismo Sostenible.

De manera precisa, subraya el incumplimiento que se sigue haciendo de las normas urbanísticas actualmente vigentes, que de facto impedirían la implantación de viviendas de este tipo en edificios residenciales, así como en plantas altas de los inmuebles. La gravedad de esta disfunción queda constatada en el hecho de que, según el estudio realizado, del orden del 90% del conjunto de viviendas de uso turístico reguladas, al estar inscritas en el registro puesto en marcha por la Junta de Andalucía hace algo más de dos años, "incumple la normativa municipal de usos". Un dato al que sumar, por ejemplo, que de las más de 20.000 plazas de alojamientos turísticos (también apartamentos) registradas en la plataforma digital Airbnb, "7.000 no se encuentran regladas en los registros de la Junta".

90Por ciento. Es el porcentaje de plazas que, según el OMAU, incumple la normativa de usos

"Hoy, en la primavera de 2018, cuando las principales poblaciones afectadas por la desregulación turística han aprobado medidas o están preparando actuaciones, en Málaga no avanzamos de la labor académica que realizamos en el OMAU o los acuerdos plenarios como el del 23 de febrero de 2018 sobre el modelo turístico que pasan a engrosar el baúl de los recuerdos", sentencia el documento.

Sobre este particular, el ente dirigido por Pedro Marín Cots refiere de manera clara la existencia de dos artículos en el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) vigente, que data de 2011 (muy anterior al boom de esta modalidad de alojamiento). En concreto, propone la aplicación de los artículos 6.4.2, "restricción del hospedaje en edificios residenciales", y el 12.4.7 ("restricciones en plantas altas"), que "conducirían a la práctica imposibilidad del alojamiento turístico en edificios residenciales, ciñéndose su actividad a edificios destinados solo a este uso".

Sin embargo, la actuación del Ayuntamiento en este asunto, por el momento, sigue siendo nulo. No sólo obviando la aplicación de los mencionados preceptos, sino eludiendo otras medidas alternativas con las que afrontar el crecimiento exponencial sobre todo de este tipo de viviendas, que, según el propio OMAU, fue del 1.200% entre los años 20145 y 2017.

Mientras que desde el equipo de gobierno se sigue exigiendo que no se "demonice" la actividad turística, el OMAU lleva meses advirtiendo de la necesidad de "cuidar" esta fuente de actividad, al tiempo que "limitar y equilibrar sus efectos negativos". En este marco, señala que la "ruptura del equilibrio urbano de usos e intensidades" está cambiando la estructura y morfología del entorno histórico de la ciudad, "acelerando la pérdida de población". Por todo plantea una nueva ordenanza que delimite tres zonas de densidad de alojamiento turístico, siendo la primera considerada como "zona saturada de no crecimiento", donde no se permitirían más plazas de este tipo; una segunda de "crecimiento restringido", y una tercera "susceptible de crecimiento".

Pero a pesar de los contundentes mensajes del OMAU, el Ejecutivo local sigue marcando distancias. Ejemplo de ello es lo ocurrido ayer en la comisión de Economía, en la que fue objeto de debate una moción de Málaga para la Gente en la que se proponían hasta diez acuerdos para, entre otros objetivos, responder al fenómeno de la vivienda turística. Los votos del PP y Ciudadanos dieron al traste con aquellos en los que se planteaba "modificar la normativa urbanística" y crear una tasa fiscal con la que gravar esta actividad. "Cualquier medida que tomemos puede aportar cosas buenas para unos y muchas cosas negativas para otros", vino a señalar la concejala de Turismo y de Economía Productiva, María del Mar Martín Rojo en el debate, en el que, por su parte, Ysabel Torralbo, de Málaga Ahora, incidió en la inacción municipal frente a lo que está ocurriendo en otras ciudades como Barcelona, Madrid y Palma de Mallorca.

El punto que sí concitó el acuerdo de todos los grupos fue el de pone en marcha una campaña de colaboración ciudadana para detectar viviendas turísticas sin licencia, "buscando a través de internet la colaboración y el compromiso de los y las visitantes para combatir la economía sumergida y facilitando a los vecinos la presentación de quejas por molestias ocasionadas por estos alojamientos".