El Ayuntamiento estudia regular el uso de las sillas plegables en Semana Santa

El Ayuntamiento ha comenzado a dar los primeros pasos para mejorar el operativo que se desarrollará durante la Semana Santa de 2018. La junta local de seguridad, en la que se abordó la estampida registrada en Carretería durante el Lunes Santo, acordó ayer constituir un grupo de trabajo para determinar las necesidades. Uno de los planteamientos está relacionado con la regularización del uso de las sillas plegables, algo que, según explicó el concejal de Seguridad, Mario Cortés, implicaría establecer horarios para colocarlas y que, de esta forma, solo se permita hacerlo minutos antes de los desfiles procesionales.

El objetivo estriba en garantizar las zonas de evacuación, que no se podrán obstaculizar. "No podemos impedir que pongan sillas, pero sí regularlas y ser muy drásticos con el hecho de que en estas vías no haya sillas. Hasta ahora colocábamos vallas para abrir pasillos, la idea es que la calle quede abierta", precisó. También se plantea la posibilidad de instalar pasarelas con vigilantes en Carretería.

Recientemente, el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, publicó un bando que recoge la prohibición de colocar sillas plegables, sillones o mesas en las procesiones sin autorización debido a la "masiva" concurrencia de personas. El presidente de la Agrupación de Cofradías, Pablo Atencia, subrayó que el plan de evacuación se actualiza todos los años y que, más allá del contratiempo de esta última Semana Santa, originado por un conflicto entre dos personas que desató una situación de pánico, el balance ha sido "muy positivo". "Se hace un esfuerzo en seguridad y eso ayuda a que sea segura. Hay más de un millón de visitas y muy pocos incidentes", recalcó el portavoz. La previsión es que, a mediados o finales de junio, los miembros de la Junta Local, integrada también por De la Torre y mandos policiales, entre otros, aporten sus propuestas, que deberán analizarse desde el punto de vista económico.