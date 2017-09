El Ayuntamiento justifica la tala en Cerrado de Calderón por la protección contra incendios

De la Torre: "Quizás por nuestra parte lo que tenemos que hacer es explicarlo más"

El alcalde, Francisco de la Torre, ha recordado "es necesario tener una acción que proteja a ambos: proteger zona urbana de un posible incendio en zona forestal y proteger en zona forestal de posible incendio de la zona urbana, que si es cerca, rápidamente es propagable". De la Torre ha defendido que esto es una medida "inteligente, justificada y apoyada en estudios técnicos". En este sentido, también ha precisado que ha habido reuniones y "quizá por nuestra parte lo que tenemos que hacer es explicarlo más". Además, ha recordado que quedan actuaciones que aún por hacer", por lo que hay que "explicarlo más", apostando por "convertir la debilidad en fortaleza, porque esté mas separado y porque el espacio del medio no sea yermo sino lleno vida, pero no que no sea peligrosa para el habitad urbano", aludiendo a la vegetación herbácea, "que con menor riesgo de arder y que sea decorativa, que mantenga la tierra...". En definitiva, ha dicho, "aprovechar la tierra de manera inteligente".