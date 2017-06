El Ayuntamiento limita la música callejera a 15 puntos del Centro

El Ayuntamiento de Málaga da un paso definitivo para regular la música callejera en el Centro histórico de la ciudad. Para ello, por vez primera, acaba de limitar a 15 zonas del casco urbano (entre las que no está la calle Larios) la autorización para que se puedan celebrar actuaciones musicales en la vía pública. La elección de las mismas, según informaron desde el equipo de gobierno del PP se corresponden con aquellas en las que no han existido denuncias vecinales. La acotación a la que ayer dio luz verde la Junta de Gobierno Local no sólo afecta al espacio geográfico, sino también a los horarios en los que los 'artistas' podrán actuar. Los mismo se extenderán, en la mayoría de los casos, en un doble turno de 10:00 a 15:00 y de 17:00 a 21:00.

Esta planificación surge tras los estudios llevados a cabo por el área de Sostenibilidad Medioambiental con vistas a una eventual futura declaración de algunas zonas como de protección acústica especial. Asimismo, desde el Consistorio justificaron esta autorización en el cumplimiento de lo que establece el artículo 48.1 de la ordenanza de prevención del ruido y vibraciones.

Este precepto establece la prohibición genérica de toda actividad en el ambiente exterior de grupos musicales, vocalistas o instrumentistas que utilicen equipos de reproducción, amplificación sonora o elementos de percusión, pudiendo ser intervenidos dichos elementos por los agentes de la autoridad para su depósito en dependencias municipales. Se exceptúan aquellas que tengan lugar en zonas especiales delimitadas, así como las expresamente autorizadas por el Ayuntamiento, que podrá imponer condiciones en atención a la posible incidencia por ruidos, con independencia de las cuestiones de orden público).

No obstante, desde el Consistorio subrayaron que se deberá cumplir el resto de condicionantes en materia de límites de inmisión de ruido. La autorización entra en vigor hoy y tiene una vigencia de un año. Quedan excepcionados de ella los días los feriados, los días de Carnaval y los de Semana Santa.

De otro lado, la Junta de Gobierno Local aprobó iniciar la incautación de la garantía definitiva correspondiente a las obras de remodelación del Campo de Fútbol Municipal San Ignacio de la Barriada de El Palo. El trámite se formaliza tras las deficiencias relacionadas en un informe de la Dirección Facultativa de las Obras, deficiencias que se han venido produciendo desde 2012, sin que hayan sido corregidas a pesar de las actuaciones emprendidas por el adjudicatario la empresa (Hexa Servicios y Obras, S. L. U). La garantía correspondiente tiene un importe de 100.185,93 euros. Las actuaciones se enmarcaron en la remodelación del campo de fútbol, pertenecientes al Plan Municipal de Dotación Integral de Césped Artificial de la ciudad de Málaga, tramitado en su día por la extinta Fundación Deportiva.

Al mismo tiempo, el ente municipal aprobó la prórroga del Convenio de Colaboración con la Asociación Surf Sin Limits para la realización de un programa de ocio estival para personas con diversidad funcional. Esta ampliación abarca y posibilita el desarrollo del convenio durante la ejecución del proyecto municipal Disfruta la playa 2017 del Área de Accesibilidad, que tiene lugar entre el 15 de junio y el 15 de septiembre.