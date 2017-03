El Ayuntamiento abrirá sus puntos de recarga a todos los coches eléctricos

El Ayuntamiento de Málaga quiere que los 21 puntos de carga rápida de los que dispone a lo largo de la ciudad puedan ser utilizados por cualquier usuario de vehículo eléctrico, algo que hoy por hoy queda acotado exclusivamente al parque móvil de titularidad municipal. Para hacer posible este fin, el área de Nuevas Tecnologías trabaja en la búsqueda de un acuerdo con una entidad que disponga de la catalogación como gestor de recarga. Si bien todo apunta a que el mencionado vínculo se materializará con la Sociedad Municipal de Aparcamientos (Smassa), que ya dispone de esta etiqueta, las exigencias jurídicas podrían forzar la toma de un camino diferente.

A la espera de que culmine el proceso de análisis interno, tanto el concejal de Nuevas Tecnologías, Mario Cortés, como el gerente de Smassa, Raúl López, apuntaron como más que previsible la firma de un convenio entre las partes, incorporando una aportación municipal de 120.000 euros por parte del Ayuntamiento en favor de la empresa mixta para cubrir los costes de mantenimiento de estas instalaciones.

De llegar a buen puerto ese planteamiento, sería Smassa (el Ayuntamiento posee el 51%; el 49% restante está en manos privadas), la que gestionaría estos 21 puntos de recarga. De ellos, tres se encuentran situados en aparcamientos de la propia entidad (El Palo, Carlos Haya y la Avenida de Andalucía), mientras el resto se distribuye en ubicaciones como el Plaza Mayor, el aeropuerto, la Universidad y Tabacalera.

"Tenemos la red y queremos mantener ese servicio público, que puedan cargar más coches que los municipales", dijo Cortés. El avance de este asunto se viene dilatando desde hace más de un año dada la complejidad jurídica de la misma. "Desde el año pasado hemos estado analizando el encaje jurídico del tema y ya se ha encontrado; es cuestión de que entre en vigor el presupuesto y después se podría formalizar la cesión de los cargadores", abundó el concejal del PP.

Cortés abogó incluso por "bonificar" las primeras cargas a los propietarios de los vehículos, "para que vean que tienen seguridad a la hora de poder usar el coche". "De lo que se trata es de incentivar la compra de vehículo eléctricos", apostilló.El gerente de Smassa, Raúl López, explicó que el objetivo de esta iniciativa no es otro que "recoger el Zem2All" después de que la sociedad haya sido aceptada como gestora de recarga. "Hay que ver si podemos asumir la continuidad de los puntos de recarga que hay en la ciudad; me conformo en recuperar los puntos que hay en este momento, porque hay que ver si hay que cambiarlos por otros o no", dijo.

Sobre ello, el director de la Agencia Municipal de la Energía, Jaime Briales, consideró que hoy por hoy la red de cargadores "es más que suficiente para la ciudad de Málaga", dada la existencia de unos 300 vehículos eléctricos en la capital. Pero incidió en la necesidad de adecuar esa infraestuctura a los estándares existentes.