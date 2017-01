El Ayuntamiento quiere aprobar antes de verano las zonas saturadas por el ruido

Junto a esta primera acción, el concejal subraya la apuesta por, de la mano del Instituto Municipal de la Vivienda, abrir una línea específica de ayudas destinada a los residentes afectados por el ruido, de manera que puedan emplear esos fondos para hacer mejoras en la insonorización de las fachadas de los edificios o la instalación de ventajas adecuadas. La novedad principal, señala, reside en que no serán ayudas destinadas a las comunidades sino que podrán ser solicitadas y concedidas a viviendas individuales. "Porque el efecto del ruido no tiene por qué ser el mismo en una primera planta que en una cuarta", precisó.

"La situación empeora en el período nocturno, ya que el objetivo de 55 dBA (más exigente que por las mañanas y tardes) queda superado en la inmensa mayoría de localizaciones; en muchas de ellas observamos que el nocturno es el período más ruidoso y que el indicador de largo plazo en este período (Ln) supera en más de 10 dBA los objetivos de calidad acústica", destaca el estudio. Las principales fuentes del ruido "son las actividades de ocio relacionadas con las terrazas y los locales de ocio nocturno; en menor medida hay zonas afectadas por el tránsito de peatones y únicamente tres zonas afectadas por el ruido de tráfico". Por, el plan de actuación que quiere poner en marcha el equipo de gobierno marca la necesidad de poner coto a la proliferación de bares y negocios de hostelerías en las zonas que sean consideradas como acústicamente saturadas. Es decir, no se otorgarán nuevas licencias para este tipo de negocios. La propuesta cuenta de inicio con el aval de los empresarios, que demandan, no obstante, que se eviten "injusticias". "Tenemos claro que tenemos que hacer la letra pequeña de la medida de las licencias; la idea es que no se permitan el cambio del nombre con la misma actividad, porque eso puede genera una especulación en las licencias, pero sí habrá que asumir casos como el de una herencia", expuso Jiménez.

"La situación en la Plaza Mitjana hay que resolverla ya"

El propio concejal de Medio Ambiente advierte del caso especial que supone hoy por hoy la Plaza Mitjana en lo que ha generación de ruido se refiere. Por ello, admite la posibilidad de que en este punto se puedan adoptar medidas de mayor envergadura que en otras zonas saturadas. "Hay situaciones muy puntuales que hay que resolver ya, caso de la Plaza Mitjana", aseguró. ¿Con la limitación de horarios para las terrazas? "No estamos pensando en limitación de horarios; a día de hoy no se contempla", aclaró. La posición de inicio del equipo de gobierno del PP es que el paso definitivo en torno a si es necesario o no acortar el horario de las terrazas se adopte con el consenso de los vecinos y los empresarios. Para ello se quiere crear una mesa de diálogo. "Si finalmente no se llegase a un punto de entendimiento sería el Ayuntamiento el que actuase", advirtió, aunque sin desvelar si de forma restrictiva. Lo que sí asume el edil es que este trabajo requerirá de un tiempo, por lo que se apuesta por avanzar en la puesta en marcha del resto de acciones ya previstas.