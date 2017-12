El Ayuntamiento rectifica y retira las sanciones por ruido a los colegios

Educación ve lejos el fin de las denuncias

La delegada de Educación de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Alba, explicó ayer a este periódico que no cree cesen las denuncias por ruido a los colegios porque "el convenio no estima que no se pueda seguir multando". Para solucionar esto consideró que es tarea del Ayuntamiento insonorizar las instalaciones y construir nuevos edificios deportivos. Aunque mostró su satisfacción porque el convenio se firme finalmente, valoró que esta gestión "se podría haber hecho hace muchos meses". Además, recordó que, como argumentaron en el recurso, "no era lógico que se sancionara a la Administración andaluza por una actividad que no realizaba". Calificó esta situación como "absurda, inaudita e insólita, que incluye, además de las sanciones, la prohibición bajo amenazas de medidas penales de que uno de los colegios realice las actividades extraescolares".