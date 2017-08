El Ayuntamiento resguarda cinco coches de Cabify en sedes municipales

Cinco vehículos de alta gama de Cabify han permanecido resguardados desde la noche del domingo y por lo menos hasta ayer a primera hora de la tarde en dependencias municipales del Ayuntamiento de Málaga. Primero en Tabacalera y luego, en una jefatura de barrio de la Policía Local. El sindicato policial SIP-AN denunció la medida y reprobó la decisión municipal. "Es indignante que se utilicen instalaciones policiales para cobijar una de las partes en el grave conflicto de intereses particulares entre taxistas y las grandes multinacionales de las VTC [vehículos turismo con conductor, como Cabify o Uber]", criticó la organización sindical. El secretario general del SIP-AN, Manuel Troyano, consideró que la práctica supone "un favoritismo" hacia una de las partes y apeló a que los policías deben ser "neutrales" en el conflicto. El sindicato exigió la retirada de los vehículos de las dependencias policiales, al tiempo que urgió a que el alcalde, Francisco de la Torre, explique las razones "que le han llevado a ponerse de parte de las grandes multinacionales".

El concejal de Seguridad del Ayuntamiento malagueño, Mario Cortés, explicó que se trató de "una decisión técnica por motivos de seguridad". "Fue una medida que no se toma a la ligera sino con el precedente de Sevilla. Los estaban persiguiendo, pidieron auxilio a la Policía y para evitar problemas, decidimos guardarlos, que no prestaran servicio y que no pudieran localizarlos o quemarlos como pasó en Sevilla", argumentó el edil.

Primero fueron escondidos en Tabacalera y luego en dependencias policiales

Primero los llevaron a Tabacalera, el domingo por la noche. Pero luego fueron descubiertos por los taxistas. "No teníamos otra opción" que trasladarlos a dependencias de una comisaría de la Policía Local. Las autoridades municipales confiaban en que se aplacara el conflicto y se desconovocara la huelga. Pero no fue así. Los taxistas decidieron mantener su protesta. Cortés explicó que con prácticamente toda la plantilla policial volcada en la seguridad de la Feria, la Policía Local no podía garantizar la integridad de los vehículos de VTC, por lo que se optó por protegerlos en un lugar seguro.

El SIP-AN aseguró que la medida ha causado "malestar y preocupación" entre los policías porque el Ayuntamiento ha quebrado la neutralidad que debía mantener en el conflicto entre taxistas y VTC. Cortés, por su parte, manifestó que el domingo por la tarde, un conductor de estas empresas se refugió en una Comisaría de Carretera de Cádiz y que algunos individuos intentaron "asaltarla". El edil también sostuvo que otros sujetos persiguieron hasta Fuengirola por la autovía a algunos de estos vehículos. "La situación no era para jugar", justificó.