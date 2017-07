El Ayuntamiento apela a la sensatez para que "no haya ningún tipo de huelga" de Limasa en Feria

La decisión de los trabajadores fijos a tiempo completo de la empresa mixta de limpieza Limasa de no trabajar los sábados y festivos de la Feria de Málaga ha hecho saltar las alarmas en el seno del Ayuntamiento de Málaga, si bien el concejal de Sostenibilidad Medioambiental, Raúl Jiménez, se mostró convencido de que "la sensatez sobre todo hará que no haya ningún tipo de huelga esa semana porque no me cabe en la cabeza".

El gesto que, según el edil, ha hecho el Consistorio al pagar a los trabajadores de la empresa 867 euros en concepto de paga productividad este año, a pesar de no estar incluido en el acuerdo que puso fin a la huelga de marzo del año pasado, "demuestra nuestra voluntad y no tendría sentido que se viera recompensado con una huelga en la Feria".

No obstante, aseguró que si finalmente los sindicatos, que este lunes iban a reunirse con los responsables de la empresa para comunicarles el acuerdo adoptado el día anterior en la asamblea de trabajadores, siguen adelante con la idea "tendremos que buscar otros trabajadores cualificados que hagan el servicio porque las calles hay que limpiarlas sí o sí".

La medida adoptada supondrá que el servicio especial de limpieza diseñado para esos días de tanta actividad no cuente con unos 200 operarios a tiempo completo como refuerzo a los eventuales y trabajadores a tiempo parcial contratados para ello los días 12, 15 y 19 de agosto. Lo cierto es que, aunque desde hace cuatro años los fijos ya no trabajan por sistema ni los festivos ni tampoco los sábados por cuestiones económicas, la empresa sí suele recurrir a parte de ellos en ocasiones especiales como Semana Santa o Feria para completar el servicio. El comité obtuvo el respaldo por unanimidad de los trabajadores para emprender más medidas, como la ya acordada para la semana de Feria, si bien por el momento se descarta la opción de una huelga indefinida como la que hubo el año pasado.