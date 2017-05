El Ayuntamiento suspende cautelarmente el cobro de la plusvalía en las ventas a pérdida

El concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Málaga, Carlos Conde, acaba de anunciar la decisión de suspender cautelarmente el cobro del impuesto de Plusvalías a aquellos contribuyentes que demuestren que no han obtenido beneficios en la venta de un inmueble. La decisión se adopta, eso sí condicionada su efectividad a que el Gobierno central, tras la última sentencia del Tribunal Constitucional, modifique o elimine este tributo en los casos en los que las enajenaciones son a pérdida.

“Vamos a permitir que las personas que en el devengo de la Plusvalía tengan seguridad de que la venta realizada del inmueble es a pérdida nos lo hagan llegar y nosotros le liquidaremos el impuesto a 0 para que el cobro no se produzca”, ha expuesto el edil del PP, quien ha aclarado que ello no implica la eliminación del impuesto “a la espera de la toma de una decisión por parte del Gobierno; tratamos de que no se cause perjuicio económico”.

Por ello, Conde ha insistido en la necesidad de que el Ejecutivo central “arroje luz diciendo cuándo se produce la venta a pérdida de valor, que estén los medios para medir eso, pero mientras eso ocurre partimos de la presunción de que las personas han vendido a pérdida y el cobro del impuesto queda suspendido”. “Si todo va conforme a lo que pensamos, que el Gobierno regule este asunto, con la aportación documental del interesado esa suspensión del cobro se convertirá en una suspensión total”, añadió.