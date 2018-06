BBVA prevé un "impacto limitado" en la economía por el cambio de gobierno en España

El reciente cambio de gobierno nacional no tendrá, por ahora, un especial impacto en la economía española y andaluza. De hecho, BBVA entiende que ese impacto será "limitado" porque "las perspectiva de que se aprueben los Presupuestos Generales y que no haya cambios en política económica hacen que se reduzca de forma considerable el riesgo". Así lo ha explicado esta mañana en Málaga Miguel Cardoso, economista jefe para España de BBVA Research, quien ha presentado el informe Situación Andalucía junto al director territorial sur de BBVA, José Ballester.

Cardoso ha indicado que el entorno económico es "favorable" y eso permitirá que Andalucía pueda incrementar su Producto Interior Bruto (PIB) un 2,7% en 2018 y un 2,5% en 2019. Eso permitiría, según las estimaciones de este banco, que se generen 190.000 empleos en la comunidad autónoma en estos dos años y bajar ligeramente la tasa de paro del 20%.

Estos expertos han afirmado que la recuperación económica no es la misma en todas las provincias, que las tiran del carro son Málaga, Sevilla y Almería y que, además, no es inclusiva porque hay colectivos como los jóvenes o los parados de larga duración que no se están viendo beneficiados de esa mejoría económica.

El futuro no está exento de riesgos pues, además de la incertidumbre política nacional, habría que ver la repercusión en la economía andaluza de una posible subida de los tipos de interés o de un "agotamiento" del sector turístico ante la pérdida de posibles turistas por, aseguran desde BBVA, "un aumento del precio" y por la recuperación de otros destinos mediterráneos.