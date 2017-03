El BEI niega preocupación por el retraso en las obras del Metro de Málaga

El principal financiador de la obra del Metro de Málaga, el Banco Europeo de Inversiones (BEI), refrendó ayer su apoyo al proyecto y negó que el retraso acumulado en su constucción esté generando preocupación alguna en el ente, con sede en Luxemburgo. Así lo ha señalado hoy el jefe de la oficina del Grupo Banco Europeo de Inversiones (BEI) en España, Alberto Barragán, que ha participado en una jornada informativa sobre el plan de inversiones para Europa. "No voy a decir que existe ningún tipo de preocupación; estamos en contacto permanente con Metro de Málaga y estamos al corriente del avance del proyecto", ha afirmado Barragán, quien, al ser preguntado por las condiciones de financiación actuales, se ha limitado a afirmar: "no tengo nada que decir sobre ese asunto".

Barragán, junto con el alcalde, Francisco de la Torre, y el director adjunto de la representación de la Comisión Europea (CE) en España, Juergen Foecking, han asistido al encuentro 'El plan de inversiones para Europa. Una oportunidad de crecimiento para Andalucía'. De la Torre, por su parte, ha insistido en que la posición del BEI respecto a su idea de sustituir el Metro en superficie hasta el Civil por el bautizado como Metrobús no es negativa "siempre que haya un consenso institucional y empresarial". "Eso es lo que yo tenía noticias y a mí me vale lo que me dice el BEI directamente", ha sostenido.