De la Torre muestra "sorpresa y dolor" por que Banderas deje el proyecto del Astoria

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha mostrado "sorpresa y dolor" ante la decisión del actor Antonio Banderas de abandonar su proyecto para los antiguos cines Astoria y Victoria, tras ganar el concurso de ideas junto con el arquitecto José Seguí; y ha asegurado que, aunque "no será fácil convencerle", su primera obligación "desde el punto de vista del alcalde es tratar de convencerle y de que no perdamos ese activo de cara al concurso y también a la ciudad".

De la Torre ha expresado su "sorpresa porque no tenía noticias de que pudiera estarse en esa situación de desmoralización o afectación al propio actor que tanto queremos y tanto valoramos su cariño por la ciudad, su esfuerzo y su éxito y las posibilidades que para Málaga supone de promoción ese cariño y orgullo de él de ser malagueño".

Así, ha asegurado que no ha podido hablar con el actor, pero espera poder hacerlo este martes o este miércoles. Lo que sí ha hecho ha sido mandarle un mensaje en la línea de que "he quedado sorprendido, que quería hablar con él y que debe estar muy dolido".

De la Torre ha advertido de que "del escrito se ve que hay cosas que le han dolido mucho, que han entrado quizás en lo personal, poniendo en duda su honorabilidad, por decirlo de alguna manera, eso para alguien que plantea algo con sentido de servicio y amor a la ciudad, tiene que doler".

Un dolor que, ha apuntado, "puedo llegar a entenderlo, pero creo que hay que ser capaz de superar esas cosas y eso es lo que voy a tratar de transmitirle, que por amor a la ciudad superar ese efecto negativo que algunos comentarios o criticas injustas e irresponsables hayan podido producirle".

"Lamento profundamente que estemos en esa situación y trataré de reconducirlo", ha insistido el regidor, quien no obstante ha advertido de que "leyendo el tema, no parece fácil" convencerle, "porque no lo habrá escrito ligeramente, sino que será meditado".

Así, ha incidido en que "lo que más me preocupa y me duele es el dolor inmenso que en él tiene que haber para haber escrito lo que ha escrito", ha manifestado De la Torre a los periodistas, señalando que su primera obligación "desde el punto de vista como alcalde es tratar de convencerle, que no perdamos ese activo, de cara al concurso y de cara a la ciudad, en un sentido amplio y profundo". PROYECTO

En cuanto al proyecto en sí, De la Torre ha señalado que hay que reflexionar sobre "cómo se puede reconducir la situación", apuntando que en su opinión hay que tratar "de situarnos en el camino en el que estábamos, que es el camino para el concurso de la concesión demanial", insistiendo en que "siempre" ha hablado "de hacer un pliego que sea transparente, claro, garantizando la concurrencia y la competitividad y donde se trate de acertar en la decisión para hacer un proyecto que de un plus para Málaga".

"Según el concurso de ideas hay elementos interesantes para Málaga y da mucha pena que eso se pueda perder", ha indicado De la Torre, quien ha admitido que "en ese desarrollo que queda por delante, el escrito de hoy afecta al concurso".

Así, ha indicado que verán "cómo podemos conseguir que ese concurso salga adelante y que haya satisfacción en todos y sobre todo en la persona que aportaba al concurso de ideas en esa propuesta que arquitectónicamente lideraba el arquitecto José Seguís y con unos componentes culturales definidos en torno a la figura y su capacidad de organizar en torno al teatro".

Al respecto, ha apuntado que hay que ver "cómo podemos los elementos poder salvarlos, dentro de ese marco de concurso que siempre he dicho abierto, limpio, transparente y competitivo", asegurando que seguirá impulsando el concurso "y por tanto animaré a que el equipo de Urbanismo siga avanzando en esa línea y mi obligación es que los que se pueden presentar a ese concurso también piensen en ello".

Ha explicado que había planteado un plazo para tener "más elaborado el proyecto, más definida la idea en cuanto a lo cultural, empresarial y de sostenibilidad que obligaba a un trabajo intenso" y luego se iban a tener "las reuniones lógicas con todo el Ayuntamiento, también con los demás grupos", además de que "hay diálogo con la Junta establecido sobre posible modificación del Pepri". "En todo eso se estaba y se está, pero hay un elemento nuevo, ver de qué forma el proyecto queda afectado por este escrito que ha publicado Banderas", ha apuntado.

Cuestionado por si se arrepiente de cómo ha gestionado la situación tras el concurso de ideas y de cara al concurso de concesión, ha dicho que "lo hemos gestionado adecuadamente, hemos hablado de un concurso abierto, competitivo, transparente, donde hubiera igualdad de condiciones, donde dije que hay que actuar con sentido común, buena fe y juego limpio". "Si todo el mundo actúa así no hay problema y cuando digo todo el mundo no excluyo a nadie", ha apostillado.

"Nosotros dijimos que en el concurso de concesión, las bases deberían recoger ideas muy parecidas a las que han llamado la atención al jurado para darlo como ganador, con persona, no puede decirse tal persona porque sería como hecho a la medida, pero equivalente", ha aseverado el regidor.

En este sentido, ha señalado que sería "un gestor o líder cultural que tenga capacidad, conocimiento, contacto de poder ofrecer una lista de cuestiones y que sea capaz de desarrollar el contenido de un teatro y una escuela". "Lo que en definitiva ha ganado, lo haga Juan, José, Antonio o el que sea siempre que reúna esas condiciones", ha apostillado.

"En teoría, con lo que en el concurso se ha recorrido hasta ahora, esa posibilidad de hacerlo está ahí, pero uno de los proyecto que podía presentarse, contando con la persona que estaba en el concurso de ideas aportando ideas que fueron las que ganaron, ahora mismo está en posición de decir no voy", ha dicho, incidiendo en que "no tengo ningún empeño en que sea tal persona el que lo haga, pero creo que el concurso mejora si hay gente como él concursando por ganarlo, pero habrá más, como es lógico".