Los Baños del Carmen: Una concesión en el limbo y una obra clave sin plazos

Muy a su pesar, los últimos años que pasan sobre los Baños del Carmen, uno de los enclaves de mayor simbolismo de la capital de la Costa del Sol, están marcados a fuego por la polémica. El olvido continuo al que las administraciones públicas han sometido el espacio desde hace varias décadas se suma en un tiempo más cercano a la incertidumbre que pesa sobre la concesión de explotación. La firmeza de la misma, adquirida por un grupo de empresarios locales, con dos ex concejales del PP a la cabeza (José Luis Ramos y Damián Caneda) en octubre de 2015, se mantiene hoy pendiente de la respuesta final que den los tribunales de Justicia.

El escenario judicial, al menos en la primera de las instancias, juega a favor de los privados después de que un juzgado suspendiese de forma cautelar la decisión del Gobierno andaluz de invalidar la transmisión de la concesión. Y no será hasta que haya un fallo definitivo cuando la Junta dé paso alguno en este asunto, tal y como vienen manteniendo desde hace meses. La inactividad de la Junta parece haberse contagiado a la Dirección General de Costas, que desde hace varios años viene anunciando sin plasmación cierta el inicio de las obras marítimas necesarias para, de un lado, proteger el antiguo balneario del fuerte oleaje que, de cuando en cuando, azota las instalaciones, y de otra, adecuar la playa del recinto.

La paralización que sufre la intervención en manos del Ejecutivo central es particularmente llamativa. ¿Está afectada por el contencioso judicial? "No". Con esta sencilla pero contundente respuesta contestan fuentes próximas al organismo estatal al interrogante. ¿Qué impide entonces al Ministerio de Medio Ambiente ir adelante con el prometido proyecto? Según las fuentes consultadas lo que sigue demorando el paso definitivo para licitar los trabajos es la falta del dictamen positivo de la Dirección General de Evaluación y Calidad Ambiental al estudio emitido por Costas.

De acuerdo con los datos oficiales del propio ministerio, el citado documento de Costas tuvo entrada en el órgano que ha de analizarlo el 14 de enero del año pasado, abriéndose el citado estudio a consultas en marzo de ese mismo año. Algo más de un año después de que iniciase el procedimiento, Evaluación Ambiental sigue sin emitir su dictamen. Este plazo se suma a los cuatro meses que tardaron antes los técnicos de Costas en rehacer el documento y enviarlo a Madrid. "Es lo único que queda; sin ese dictamen no se puede licitar la obra porque al ser una obra marítima puede haber afecciones ambientales", añaden las fuentes. Será cuando el estudio ambiental salga de esa esfera cuando Costas tendrá en su mano la posibilidad de abrir el concurso de unas obras valoradas en unos 3,4 millones de euros. Aunque en el propio ente se admite que en el supuesto de que el dictamen medioambiental no vea la luz hasta la parte final del año, "lo mismo interesa más esperar al ejercicio siguiente".

Sin los espigones contemplados en la obra marítima que tiene que ejecutar el Gobierno, los Baños del Carmen se encuentran parcialmente huérfano ante la envestida del Mediterráneo. Pero este fin de semana no fueron las olas las que causaron estragos en las instalaciones del restaurante, sino el granizo y la tromba de agua. "40 centímetros se acumularon", relataba ayer uno de los empresarios implicados en la concesión, el que fuera concejal del Ayuntamiento de Málaga Damián Caneda.

El ex concejal, que se hizo con la concesión junto a otro ex edil del PP, José Luis Ramos, admite el complejo escenario en el que se encuentra los Baños del Carmen. "Estamos en un limbo en el que no nos autorizan a hacer nada, pero cubrimos el mantenimiento y el cuidado; imagina si no pudiésemos hacer eso cómo estaría; el oleaje entra porque no se han hecho los espigones ni el muro que corresponde a la Junta ni hay forma de tener licencia para nada, porque ninguna administración le presta el más mínimo interés", denuncia.

Según explica, el actual concesionario se encuentra con "pegas para todo en general, intentamos pedir la autorización, pero el problema es que entre la que pides y te la dan para poner un ladrillo que se ha caído pueden tardar meses". "Entendemos que el arreglo de los toldos, de los cañizos no es obra; lo comunicaremos por deferencia, pero entendemos que no tenemos que necesitar de una autorización", añade. "Cuando mandas una carta al Ayuntamiento no tienes al técnico allí rápido, eso salvo que sea para ponerte una multa", apostilla.

Y, desde 2015 son varias las sanciones a las que se ha enfrentado. La última de ellas, recurrida, impuesta por la Junta por una carpa instalada en el recinto. La suma reclamada: unos 7.000 euros. Antes los empresarios pagaron o acordaron el pago con el Ayuntamiento de unos 100.000 euros en multas que, dice, arrastraba del anterior concesionario. Preguntado por los permisos de los que dispone en la actualidad, Caneda señala que la licencia data del año 1956, que "mientras no se revoque sigue; lo que hemos hecho ha sido actualizarla a lo que hay que tener hoy por hoy".

Un vecino observa el estado de los Baños del Carmen, ayer