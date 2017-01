Bendodo anuncia para Málaga un gran centro de investigación en tratamientos de cáncer de próstata y mama

El presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo, ha anunciado la implantación próximamente en la capital malagueña de un gran centro de investigación de referencia en España en tratamientos de cáncer de próstata y de mama, que será el primer centro de investigación y ensayos clínicos del Centro de Investigaciones Oncológicas (CNIO) fuera de Madrid.

En este proyecto, en colaboración con la Junta de Andalucía, el Gobierno de España y la Universidad de Málaga, se lleva meses trabajando y permitirá poner a la provincia "a la vanguardia en la lucha contra el cáncer", ha destacado Bendodo en el desayuno informativo de Europa Press Andalucía y la Fundación Cajasol en colaboración con Atlantic Copper, Orange y Grupo Abades, en el que ha sido presentado por el ministro de Justicia, Rafael Catalá.

Bendodo ha recalcado que la Diputación cederá sus terrenos en el Hospital Civil para este espacio, y está dispuesta a aportar el edificio para la sede, el destinado a la escuela de enfermería. "Málaga será una referencia nacional e internacional en la investigación clínica y en la formación de científicos en la lucha contra estos tipos de cáncer tan frecuentes y agresivos", ha sostenido.

Así, ha indicado que cada año se detectan en la provincia unos 1.200 nuevos casos de cáncer de próstata y algo más de 1.100 casos de cáncer de mama. En Málaga, ha continuado, están "algunos de los mejores oncólogos de España y de Europa", como es uno de los promotores de este centro de investigación, el doctor Emilio Alba, jefe de Oncología del Clínico y del Carlos Haya; junto a Itziar Ochotorena, gerente del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (Ibima), a los que ha agradecido su trabajo.

Bendodo, quien en su intervención ha dicho que quiere abrir "un nuevo camino" con la Junta de Andalucía para "sacar a Málaga del furgón de cola en sanidad y educación", ha incidido en el "espíritu del Caminito del Rey", que permitió colaborar entre las administraciones para recuperar este singular espacio y que "es un ejemplo de la nueva política, de que colaborando podemos sacar adelante grandes proyectos". "Trabajando juntos se consigue mucho más que con la confrontación", ha apostillado.

En su intervención en este encuentro informativo, celebrado en el Gran Hotel Miramar de la capital malagueña, el también presidente del PP de Málaga ha anunciado la próxima creación de un gran centro cultural y de convenciones en la plaza de toros de La Malagueta; un espacio que, ha insistido, debe tener uso todo el año.

La Diputación va a invertir 4 millones de euros en la rehabilitación y adaptación de la plaza de toros, ha señalado Bendodo, quien ha dejado claro que el coso "no se va a techar".

Esta actuación se hará "de la mano" de la Junta de Andalucía, a la que ha agradecido "la leal colaboración que mantiene con la Diputación en este y otros grandes proyectos para la provincia". Bendodo no ha querido criticar al Gobierno regional "por las carencias de Málaga, porque seamos los últimos en sanidad y educación en Andalucía, en camas hospitalarias, en aulas prefabricadas. No voy a hacer eso aunque créanme que hay motivos".

Bendodo ha destacado en su intervención la "edad de oro" que vive Málaga, que "no es casualidad" sino "fruto del trabajo de mucha gente", y ha puesto al frente de ese visión al alcalde de la capital, Francisco de la Torre, al que ha considerado su "padre político" y al que ha alabado.

También ha tenido palabras de recuerdo para la exalcaldesa, Celia Villalobos, con la que "inició la revolución de Málaga" y el socialista Pedro Aparicio, el primer alcalde democrático que falleció hace dos años y al que "echamos mucho de menos".

El presidente de la Diputación ha manifestado que los malagueños "tienen que hacer suyos los museos" y ha abogado por concienciar a la población de que esos centros culturales no son sólo para los turistas".

A pesar de los "récords" de Málaga, con más de 16 millones de pasajeros en el aeropuerto de la Costa del Sol; los 12 millones de turistas y los más de 143.000 empleos en el sector turístico, Bendodo ha recalcado que la provincia no se puede "permitir el lujo" de renunciar a proyectos como el de la Ciudad Aeroportuaria de Alhaurín De la Torre, que crearía 25.000 empleos.

También ha considerado que "no es de recibo" que cuando se habla de implantar el AVE en España a Marbella todavía no llega y tanto a ésta como a Estepona "tiene que llegar y llegará". "No sólo porque sea necesario, que lo es y mucho, sino porque es viable y rentable porque la Costa del Sol tiene mucho que aportar a Andalucía y España", ha destacado.

Bendodo ha aludido al espacio donde se ha celebrado el encuentro informativo, el recuperado Gran Hotel Miramar, que representa el turismo de lujo hacia el que Málaga quiere ir y en el que el Grupo Santos ha invertido más de 60 millones de euros, permitiendo "devolver un símbolo y crear más de cien puestos de trabajo".