Bendodo ve el Museo Taurino un proyecto "fallido" y la oposición habla de "fiasco"

El Centro de Arte de la Tauromaquia Colección Juan Barco volvió a ocupar gran parte de un pleno de la Diputación de Málaga, cuyo presidente, Elías Bendodo, admitió que ha sido un proyecto "fallido", mientras que los cuatro grupos de la oposición (PSOE, Ciudadanos, IU Para la Gente y Málaga Ahora) incidieron en los fallos de gestión por parte del equipo de gobierno del PP. Tras una comparecencia solicitada por el diputado de Cultura, Víctor González, y de las intervenciones de los portavoces de la oposición, tomó la palabra Bendodo, quien, ante las acusaciones, recalcó que la institución ha actuado "correctamente" con respecto a esta iniciativa.

Así, señaló que el concesionario del edificio de la Plaza del Siglo, Juan Barco, tiene que pagar un canon "y no lo ha hecho", por lo que la "obligación de la Diputación es reclamárselo y tenemos que cumplir rigurosamente la ley". Incidió en que en estos momentos se está en ese proceso, que conlleva unos plazos aún vigentes, y, aunque reconoció que "no es un tema fácil", aseguró que lo llevan "a rajatabla". "La única decisión es la que ampara la ley: cuando no paga el canon tiene la administración que reclamárselo o desahuciarlo y vamos a ser tajantes. No nos va a temblar el pulso", sostuvo Bendodo.

También indicó que se trata de un expediente "complejo" que está en manos de los funcionarios "y tomaremos las decisiones acertadas en todo momento". "Entiendo sus posturas", ha dicho a los portavoces de los grupos "y damos explicaciones e intentamos dar una solución jurídica y no política; y la daremos según los plazos de la normativa".

"Entiendo que todos los grupos, incluido Ciudadanos, tienen que hacer leña de este tema", remarcó en su intervención, añadiendo que la oposición "cree que sacan rédito político o menoscaban nuestra gestión" porque este proyecto no haya salido adelante.

Por su parte, el socialista Francisco Conejo inció su intervención parafraseando el pasodoble Manolete, Manolete, si no sabes torear para qué te metes para calificar de "gran fiasco del PP" y "desastre administrativo" este proyecto, que ha comparado con el Museo de las Gemas de la capital. Incluso, habló de "prevaricación omisiva".

Precisamente, el portavoz de IU Para la Gente, Guzmán Ahumada, sostuvo que este museo ha sido "todo un fracaso desde el inicio porque se le ha permitido todo; ha sido como un niño mimado".

El portavoz de Ciudadanos, Gonzalo Sichar, criticó el trabajo del equipo de gobierno: "no han actuado hasta que la oposición se lo ha exigido. Hay fallo en el control del cumplimiento del contrato". Además, ha lamentado que se haya "subarrendado" -restaurante y tienda-; haciéndose, a su juicio, "la vista gorda". También ha preguntado por los mecanismos para asegurarse el cobro de la deuda acumulada, "que excede ya los 257.000 euros" del aval.

La portavoz de Málaga Ahora, Rosa Galindo, calificó a Barco como "okupa con corbata" y criticó también las actuaciones de la Diputación, instando al equipo de gobierno a "tomar nota de con quién hace tratos".