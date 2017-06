Bendodo aboga por que el alcalde sea el del partido más votado

El presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, ha abogado que una reforma electoral, "al menos", para los comicios municipales para que el alcalde sea "el candidato del partido más votado", asegurando que "es el mandato de la gente". De igual modo, se refirió a las mociones de censura, que consideró que "tiene justificación cuando pone en la Alcaldía a la persona que ganó las elecciones", como recientemente ha ocurrido en el municipio malagueño de Rincón de la Victoria, con Francisco Salado.

A juicio de Bendodo, "se ha demostrado que todos los gobiernos que se constituyeron entre dos, tres, cuatro y hasta cinco partidos que perdieron las elecciones no han funcionado", poniendo como ejemplos Marbella, Torremolinos, Nerja, Rincón de la Victoria y Benalmádena, asegurando que "no han sido capaces -en esos municipios- de sacar unos presupuestos adelante". Es más, advirtió de que "estos gobiernos de los que perdieron no han sido buenos para estos municipios". En este punto, afirmó, en una entrevista con Europa Press, que en el PP "estamos en la idea de que los que ganaron las elecciones son los que tienen que gobernar".

Así, tras ser cuestionado por si hay contactos para desbancar al alcalde en municipios como Marbella o Nerja, donde el PP fue la fuerza más votada, Bendodo ha incidido en que hay "contactos permanentes en todos los casos". En concreto, sobre Marbella, ha opinó que la localidad "debería de volver a sonar fuerte como hizo en el pasado".