Bendodo, sobre la moción: "Es absolutamente incoherente y no beneficia a los españoles"

El presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, ha manifestado que la moción de censura que ha salido adelante contra Mariano Rajoy es "absolutamente incoherente", además de ir "en contra de España y no beneficia ni a España ni a los españoles".

Así, cuestionado al respecto en los desayunos informativos de Europa Press Andalucía en colaboración con Fundación Cajasol, Orange, Laboratorios VIR, Heineken y la Diputación de Málaga, en el que ha participado junto al director general de la Vuelta Ciclista a España, Javier Guillén, y el alcalde, Francisco de la Torre, ha indicado que esta moción de censura es "claramente perjudicial para España, no se mueve por un interés de país, es absolutamente personalista".

En este sentido, haciendo un símil con el ciclismo, ha manifestado que el ya nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es "el sprinter que tiene una oportunidad, solo una, y si no se tiene que retirar y esa oportunidad, se dope o no, tenga motor la bici o no, la va a aprovechar".

Para Bendodo, el socialista está mirando "exclusivamente su interés y sabe que si no hubiera salido esta moción se acabarían sus días en política". "Es en contra de España", ha apostillado, recordando las palabras de Sánchez y su secretario de Organización, José Luis Ábalos: "Dijeron que nunca nunca iban a pactar con independentistas".

Cuestionado por si esto supone que Sánchez traicione sus principios, ha considerado que sí, así como "de mucha gente de su partido"; recordando aquel Comité Federal socialista: "el veto que se le puso fue porque quería pactar con los que ha pactado hoy; los barones están callados todos y tendrán que dar sus explicaciones".

Bendodo ha aludido a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que los socialistas votaron en contra y enmendaron a la totalidad "y ahora les parece bien". "Son pequeños ejemplos de llegar a toda costa, por encima de los intereses de España, y aquí se han puesto otros intereses por encima de los de España".

También ha aludido a que "nunca en democracia un presidente que no ha ganado unas elecciones ha gobernado y nunca con tan poco respaldo parlamentario", indicando que ya al PP, con 117 escaños, les "cuesta la vida sacar acuerdos adelante", por lo que se ha preguntado cómo va a gobernar con 84.

Lo que sí ha recalcado Bendodo es que tanto el Ayuntamiento de Málaga como la Diputación que preside seguirán "trabajando, reivindicando y defendiendo los intereses de Málaga". "Así lo hemos hecho, gobernara quien gobernara, y espero que esta situación no nos haga perder en meses lo que llevamos recuperando en años".

Por su parte, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha valorado la gestión económica del Gobierno del PP y ha esperado este viernes, tras el cambio de gobierno al prosperar la moción de censura presentada por el PSOE, "que quienes reciben ese legado estén a la altura de su responsabilidad". "Esperamos que sea sí y lo deseamos de corazón", ha agregado.

De la Torre ha deseado que este cambio de gobierno "no suponga una ruptura" con la política económica "exitosa" del PP. "Es importante que la economía siga creciendo en términos positivos", ya que "nos podemos esforzar desde aquí en hacer las cosas lo mejor posible, que lo hacemos, pero si ese marco general se tiene que mantener y España siga siendo un país estable y con capacidad de atraer inversiones".

En este sentido, ha advertido de que eso dependerá de lo que se haga en un Gobierno que "en principio plantea interrogantes". Eso sí, ha dicho tener la esperanza de que la "cohesión de España, de la sociedad civil española sea tan fuerte, tras los 40 años de democracia que tenemos, como para superar cualquier fallo que exista a nivel de gobierno".

"Espero que no los haya -fallos en el gobierno- y deseo lo mejor al Gobierno que salga, lo digo sinceramente, y a nivel parlamentario se harán los controles que deban hacerse y se avise de los fallos", ha agregado.

Por otro lado, ha valorado que los que apoyan al PP "tenemos que tener y tenemos el orgullo de una labor de gobierno extraordinaria para sacar a España de una crisis muy fuerte donde el rescate estaba ahí tras la puerta, con lo que eso hubiera supuesto para el sufrimiento de la parte más débil de la sociedad española".

"Eso es un activo formidable que tiene el Gobierno saliente del PP y eso es motivo de satisfacción y lo es", ha asegurado el alcalde 'popular' de Málaga, que ha incidido en que "tenemos una España hoy mejor que la que el Ejecutivo se encontró en 2011".