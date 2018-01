Bendodo destaca que “Málaga cierra un año de récord en crecimiento y creación de empleo”

El presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, ha destacado hoy que “2017 ha sido un buen año para Málaga desde el punto de vista del empleo”, apuntando que “los datos arrojan que el pasado ejercicio se ha creado en la provincia el mayor volumen de empleo de la última década, con un buen dato de diciembre y 10.500 parados menos, afianzándose de este modo la tendencia de descensos continuados de los últimos cinco años”. Así lo ha expuesto Bendodo durante un desayuno informativo con medios de comunicación donde ha estado acompañado por la secretaria general de la formación provincial, Patricia Navarro, y el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, además de cargos orgánicos, senadores y diputados nacionales, autonómicos y provinciales, subrayando “la suma de más de 25.000 nuevos afiliados en la provincia durante 2017 –28.486 en concreto–“ y reivindicando que “crecemos muy por encima de la media andaluza y española”, en alusión al dato conocido hoy que indica que Málaga es la provincia española que más empleo ha creado en el último ejercicio.

“La economía malagueña termina 2017 creciendo un 3,3%, la cifra de autónomos supera los 113.000 -3.000 más que hace un año-, la provincia alcanza las 57.000 empresas -la mejor cifra desde 2007- y las exportaciones superan los 2.200 millones de euros –casi un 15% más-, por lo que Málaga termina un año de récord y aspira a mantener este ritmo en 2018”, ha aplaudido el presidente provincial. En este sentido, ha advertido que “el objetivo del Gobierno de Mariano Rajoy es alcanzar los 20 millones de ocupados en nuestro país a finales del año 2019, situando el desempleo en la media de la UE, algo impensable hace unos años”. Al respecto, ha indicado que “los proyectos del Gobierno para Málaga serán la prioridad del grupo de diputados nacionales y senadores”, indicando que “2018 debe arrojar luz para la solución del tren a Marbella y decantar el proyecto que elija el Ministerio de Fomento para que este deje de ser el único municipio de más de 100.000 habitantes sin conexión ferroviaria”.

“También se hará seguimiento de las obras empezadas o a punto de iniciarse, como el enlace de la A7 con Benalmádena en el acceso 222, ya en ejecución; el acceso Norte al Aeropuerto o la conexión por Alta Velocidad con Sevilla y el bypass de Almodóvar del Río, que reducirá el trayecto en algo más de una hora, conectando las dos ciudades de la comunidad, proyectos que se suman a depuradoras y o paseos marítimos que serán impulsados desde distintos ministerios”, ha enumerado.

Tercer hospital para Málaga

En cuanto a la necesidad de un tercer hospital para la capital malagueña, Bendodo ha señalado que “desde el Foro de Sanidad del Partido Popular, formado por expertos y profesionales del sector, se apunta la necesidad real y el clamor de la sanidad malagueña de crear un centro hospitalario en la zona este de la ciudad”, apuntando que “por ello vamos a vincular la colaboración para la cesión de los terrenos para la construcción de un tercer hospital al norte del Hospital Materno Infantil a la construcción de un centro hospitalario en la zona este de Málaga, ya que creemos que ambos son absolutamente necesarios”, ha explicado. En esta línea, el presidente de los populares malagueños ha marcado como prioritarios “el trabajo de nuestros parlamentarios andaluces en materias clave como la sanidad y la educación”, reivindicando “la necesidad de cambio en la única comunidad donde no ha habido alternancia política” y afeando a la Junta que “su inacción nos sitúan a la cola en todos los parámetros”.

Bendodo ha advertido entonces que “el PP se suma a las palabras del alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, de que no es prioritario, ni necesario y hay otras acciones más urgentes que el metro al Civil en superficie”, apuntando que “es una evidencia que los ciudadanos no quieren ese proyecto, al igual que los vecinos de Carretera de Cádiz rechazaron en su momento el tranvía en superficie”. Por ello, ha añadido, “planteamos con sentido común al Gobierno andaluz que acorte los plazos en lugar de seguir dilatándolos, ya que llevamos años con el corazón de la ciudad abierto en canal y ahora se marca el horizonte de 2020, por lo que pedios al consejero que venga a reducir los plazos y no a ampliaros más”, ha insistido.

“En este asunto vamos a ser beligerantes, porque Málaga está harta de tener el corazón de la ciudad abierto en canal por la inacción e incapacidad de gestión de los dirigentes de la Junta y nuestra exigencia será que se termine el metro al centro y, entonces, abordaremos otros tramos”, ha resaltado, afirmando que “no vamos a aceptar abrir otro tajo sin capacidad de decidir cuándo se puede terminar”.

El también presidente de la Diputación de Málaga ha subrayado entonces que “la institución provincial es la más inversora de la provincia, con un presupuesto histórico para 2018 de casi 60 millones de euros de inversión en los municipios, lo que permitirá alcanzar la deuda cero”.

En cuanto al trabajo interno del partido provincial, su presidente ha manifestado que “está funcionando y la secretaria general lidera la estrategia de renovación de las estructuras, con el 50% de las asambleas locales ya celebradas”, anunciando que “desde la próxima semana, la formación inicia el proceso de elección de los candidatos de los 103 municipios que conforman la provincia, lo que nos llevará de enero hasta la primavera”. “Estos son los plazos marcados desde Madrid para este proceso, que se abordará en los distintos municipios en función de las circunstancias, pero que en definitiva derivarán en que todas las designaciones sean realizadas un año antes de las elecciones municipales”, ha aseverado.