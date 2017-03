Bendodo dice contar con el “aval” de De la Torre para ser candidato

El nombre de presidente provincial del PP, Elías Bendodo, es el que más ha sonado para relevar al alcalde de la capital, Francisco de la Torre, como candidato del partido a la Alcaldía en las próximas elecciones municipales de 2019. Ni uno ni otro se han manifestado con claridad al respecto, pero ayer el también presidente de la Diputación de Málaga sí dijo tener el “aval” del actual regidor para iniciar la carrera por la Casona del Parque.

Lo aseguró durante una entrevista en la Cadena Ser en Málaga, en la que se refirió a De la Torre como “su padre político del que he aprendido mucho” y con el que señaló que “trabajamos conjuntamente y creo que hemos hecho un buen equipo en el Ayuntamiento y en la Diputación, por lo que estoy convencido que tengo su aval y él tiene por seguro que tiene el mío también”.

Aunque insistió en que la decisión del candidato no le corresponde al alcalde, sino al comité electoral del partido, sí reconoció que “evidentemente la mejor campaña del futuro candidato a la Alcaldía de Málaga es poner en valor la gestión de Francisco de la Torre y tiene que ser en sintonía con él”.

Desde que el actual regidor anunciara el pasado mes de diciembre su intención de volver a presentarse como candidato, el debate sobre su sustituto sigue abierto y desde luego no parece que la incógnita vara a despejarse a corto plazo. Al menos, hasta mediados de 2018, el presidente provincial del PP señaló que no se decidirán los candidatos a las alcaldías e insistió en que el partido no le va a pedir a De la Torre que deje antes la Alcaldía porque “no le corresponde y debe ser él el que tome la decisión”. Así, aclaró que su partido no tiene “ninguna premura en cambiar a un alcalde que funciona y que ha llevado a esta ciudad a las cotas más altas posibles”, y subrayó que “no habrá bicefalias”.

Sin llegar a confirmar expresamente su deseo de ser el próximo candidato, Bendodo dio bastantes pistas sobre su futuro próximo al manifestar su predilección por la política municipal a la que lleva vinculado diez años como concejal del Ayuntamiento, al dejar entrever que no repetirá cuatro años más como presidente de la Diputación y al descartar por el momento su salto a la política regional.