Bendodo duplica los avales para su reelección a la presidencia del PP

El presidente provincial del PP, Elías Bendodo, ha conseguido el doble de los avales que le valieron para la reelección al frente del partido en Málaga hace cuatro años. Ayer hizo oficial su candidatura ante la comisión organizadora del que será el duodécimo Congreso Provincial de los populares y que se celebrará los próximos 19 y 20 de mayo. Con un total de 7.261 firmas de militantes, Bendodo dijo sentirse "abrumado por el apoyo y el cariño" recibido y destacó que eso demuestra la "unidad" como "la clave de la fuerza de este partido como una virtud que perdura en el tiempo y que es una convicción".

Una nutrida representación de sus afines quisieron arropar ayer al actual presidente del PP en Málaga en el acto que oficializaba su candidatura, la única presentada para el próximo Congreso, y que supondrá su tercera elección. Los que fueran sus antecesores en el cargo, Manuel Atencia y Joaquín Ramírez, respectivamente, además del alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, respaldaron con su presencia el proyecto de Bendodo al que se refirió como "de futuro y de confianza". El líder de los populares malagueños tuvo palabras de agradecimiento tanto como para sus predecesores, de los que dijo haber puesto "las bases del PP de hoy y unos cimientos tan fuertes que han hecho del partido un referente nacional, y que yo humildemente he intentado consolidar". También se refirió al alcalde de la ciudad y a su vinculación a la política de su mano durante los últimos diez años. "De él lo he aprendido todo y sigo aplicando ese modelo y ese ejemplo en el gobierno de la Diputación", aseguró Bendodo. Sin embargo, no quiso entrar a valorar el debate de la sucesión a la Alcaldía de Málaga y señaló que "el aval que me firmó el alcalde es el que yo buscaba y me basta".

No estuvo, en cambio, la ex alcaldesa de Málaga y actual diputada del PP Celia Villalobos que alegó motivos familiares. De cara al próximo Congreso provincial, el presidente del PP adelantó que "vamos a hablar poco de nosotros, pues la gente ya conoce nuestro proyecto, y sí mucho de cómo mejorar la calidad de vida de los malagueños". Además, destacó que en la primera jornada "vamos a hacer un recorrido durante los últimos 22 años, desde que Celia Villalobos logró la Alcaldía de Málaga que ahora ostenta Francisco de la Torre y año del primer gobierno popular en la Diputación, para ver todo lo que ha supuesto el PP para la provincia y por qué es el partido preferido de los malagueños".

Pero antes, los días 27 y 28 de abril, los 35.000 afiliados del partido podrán votar la candidatura de Bendodo a través de internet, algo que se hará por primera vez y que será ratificado luego por los 1.200 compromisarios.